Me identifican con Millonarios, pero guardo recuerdos del equipo cardenal: Converti

El exfutbolista y director técnico argentino nacionalizado colombiano, Miguel Ángel Converti, habló previo al clásico entre Independiente Santa fe y Millonarios.

“La gente me identifica, y de hecho me identifico, más con Millonarios porque tuve la oportunidad de salir tres años consecutivos goleador del equipo, pero guardo gratos recuerdos también del equipo cardenal”, señaló Converti.

Publicidad

El exjugador también asegura que recuerda sus mejores jugadas, incluso las famosas chilenas.

“Esas chilenas me marcaron y me llevaron a ser lo que soy en el fútbol colombiano. Todo surge desde las prácticas y la armonía que lograba las buscaba en los partidos. Hoy un jugador está más pendiente de las redes sociales, pero antes no era así y era algo digno de destacar”, añadió.

Asegura que los árbitros dialogaban más con los jugadores y tenían la capacidad de discernir cuando era justa una jugada o cometían un error. Asimismo, señala que en su época no existían tantas lesiones en los jugadores ni tanta presión.

Frente al encuentro entre Millonarios y Santafe asegura que debido a las bajas que tienen ambos equipos será un “partido inteligente”.

Publicidad

“Se van a apostar a no perder, porque en el próximo partido van a tener un equipo titular. Eso acá prácticamente son local y visitante. Será un partido al que le apuesto 1-0 o 0-0”, indicó.