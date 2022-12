Me quiero retirar en el Real Madrid: Toni Kroos

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, aseguró este jueves, después de firmar su renovación hasta 2022, que espera retirarse del fútbol cuando tenga 35 o 36 años y afirmó que desearía que fuera en el Real Madrid.

De momento, Kroos firmó hoy junto a Florentino Pérez la ampliación de su contrato. Lo hizo en la sala de juntas del estadio Santiago Bernabéu y después el presidente madridista le regaló una camiseta con su nombre y el número 2022, fecha en la que finalizará su acuerdo con el Real Madrid. Sin embargo, Kroos espera alargar más su estancia en el club.

"Siempre he tenido mis planes para mi carrera. Cuando uno la mira, puede ver que empecé pronto en un nivel en el que hay que trabajar mucho. Empecé con 17 años en Múnich y llevo nueve a un nivel muy duro. Me sigo sintiendo muy bien, lo he hecho bien en estos años. En los próximos seis años mi intención es estar delante. Es importante para mí en un futuro lejano estar a un nivel muy alto. Pienso retirarme en un nivel alto, por eso hablo de 35 o 36 años", dijo en rueda de prensa.

"Todos lo que me conocen saben que no hago contratos por capricho. Cuando me cambié al Real Madrid hice una reflexión durante mucho. Es un contrato que no es por capricho. Me comprometo seis años. Cuando acabe contrato tendré 32 y si las dos partes colaboran tan bien, es una opción acabar con el Real Madrid mi carrera".

Kroos reconoció que está viviendo "un día especial" por haber firmado su nuevo contrato, que, según indicó, sólo "se recibe" una o dos veces en la vida. El centrocampista alemán dijo estar "muy contento" de continuar en el club "más grande del mundo" a la vez que agradeció la confianza que su equipo ha depositado en él.

Además, dejó claro que siempre quiso continuar en el Real Madrid y reconoció que no quiso contestar a los rumores que este verano le situaban fuera de la entidad madridista porque no le gusta hacerlo.

"Nosotros los jugadores no podemos defendernos contra muchos rumores que hay, Por eso nunca comenté nada. No quería hacerlo. Sé que estoy muy contento en el Real Madrid desde el primer día y por eso no estaba pensando en ninguna otra cosa que estar en el Real Madrid. Nos hemos puesto de acuerdo para ampliar y nunca pensé en otra cosa que no fuera jugar en el Real Madrid en el futuro", aseguró.

"Para todas las partes es una decisión para el futuro. Vamos a tener un contrato a largo plazo y eso significa que las dos partes pensamos en estar mucho tiempo y estamos seguros de querer estar unidos. Estoy muy feliz. Desde el primer día noté la gran estima recibida por parte del equipo, los compañeros y la afición", apuntó.

Asimismo, informó de que uno de sus principales objetivos a corto plazo es ganar la Liga, un título que no ha conseguido desde que llegó hace dos años al Real Madrid.

"Espero ganarla. Es muy importante. En los últimos años hemos conseguido dos veces la Liga de Campeones. Tenemos potencial para ganar la Liga, pero es un camino muy largo. Hay que ser constantes, a veces nos falta eso y los dos últimos años, por eso, no lo conseguimos. Voy a ganar aquí la Liga, es muy importante para mí".

Kroos reconoció que su equipo no está en el mal camino para conseguirlo y explicó que el ambiente es bueno aunque reconoció que "quizá" tienen que mejorar en conjunto" para confirmar su candidatura al título.

"El sábado (ante el Betis) tenemos que ganar. Después de una jornada con selecciones, es un poco raro. Jugué el martes y el sábado estaremos todos a tope. Es importante para decir que estamos aquí de nuevo".

Respecto a las críticas que ha podido recibir Zidane por los últimos resultados, desveló que no lee la prensa y sentenció que el técnico francés es "muy importante" para el Real Madrid: No es bueno empatar tantas veces seguidas, pero en alguno jugamos bien como contra Las Palmas. Creo que el entrenador está totalmente dedicado. Su calidad está fuera de duda y está actuando muy bien con la situación".

Por último, habló sobre Cristiano Ronaldo, que declaró que pensaba retirarse en el Real Madrid a los 40 años: "Ya lo he dicho, con 40 yo no jugaré, pero es una decisión de Cristiano qué hacer cuando tenga esa edad. Está muy bien físicamente y desde luego no se ve el final de Cristiano ahora", concluyó.