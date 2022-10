Montella le ‘baja el tono’ a las declaraciones de Carlos Bacca

El técnico del Milan, Vincenzo Montella, negó este martes que tenga problemas con el colombiano Carlos Bacca después de que el delantero se quejara públicamente el pasado domingo cuando fue sustituido en el partido contra el Sampdoria.



Montella informó de que Bacca pidió disculpas a la plantilla y que decidió invitar a todos sus compañeros a una cena para reforzar la unidad del vestuario, en la rueda de prensa previa al partido de la Serie A (Primera División) contra el Bolonia.



"Lo hemos arreglado, no creo que haya hecho algo muy grave. Ha exagerado un poco y lo reconoció. Todo está solucionado", afirmó.



"Ha dicho que quiere invitarnos a cenar, ahora me toca a mí decidir si vamos a un restaurante de lujo o a comer una pizza. Dependerá de cómo juega mañana", agregó bromeando.



Preguntado sobre el estado de forma del español Gerard Deulofeu y sobre si será titular en el duelo contra el Bolonia, Montella explicó que lo decidirá mañana.



"Llevaba meses sin jugar. Evaluaré su estado de forma hora tras hora. Mañana decidiré la alineación", dijo.



El técnico de los "rossoneri" defendió además su decisión de dar el brazalete de capitán al colombiano Cristian Zapata en el último partido y le elogió por su actuación.



"Hubo muchas críticas, pero él es el que más años lleva en el Milan. Me gustó mucho su actitud y dio el ejemplo a sus compañeros. Demostró que es un jugador muy correcto y creo que se merecía el brazalete de capitán", aseguró.



"Lo llevará también en otras ocasiones porque es un futbolista importante para nosotros", añadió. EFE