Muy contento por tener otra vez la oportunidad: Orejuela sobre llamado a Selección

Luis Manuel Orejuela, convocado por Carlos Queiroz para los juegos amistosos de la Selección Colombia ante Brasil y Venezuela, no ocultó su felicidad por ser de nuevo tenido en cuenta en el combinado nacional tras perderse la Copa América.

“Me da otra vez la oportunidad de ser llamado por la Selección, muy feliz, muy contento, en la Copa América fui llamado, pero por la lesión no pude estar ahí”, afirmó.

Publicidad

El defensor colombiano, actualmente en el Cruzeiro de Brasil, se refirió a la actualidad de su equipo y la incorporación del nuevo entrenador, el mítico exarquero Rogério Ceni, que lleva apenas unos días al frente de la institución.

“Fue un grande en el fútbol, es una buena persona, el poco tiempo que hemos estado con él nos ha ayudado mucho, creo que con él vamos a mejorar. Con la experiencia que tiene vamos a salir adelante”, enfatizó.

Le puede interesar: Detenido exganador de la Vuelta España por intentar robar un celular

Recordó que su paso por Holanda no salió cómo esperaba, pero resaltó que está teniendo una nueva oportunidad en el fútbol sudamericano, y en una liga tan importante como la brasileña.

Publicidad

“No fue un buen momento en el Ajax, jugué poco, siempre en la segunda y me dieron esta oportunidad de venir a Brasil y yo dije que sí, me metí en mi cabeza que no importa el lugar sino hacer las cosas bien y triunfar”, concluyó.

El colombiano lleva 17 juegos en el Cruzeiro y ya se ha ganado el respaldo de los hinchas por sus buenos rendimientos.

Publicidad

Escuche la entrevista de Luis Manuel Orejuela aquí:

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.