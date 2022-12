“No cambiaría nada de lo que hice”: cínicas declaraciones de Lance Armstrong

En pleno inicio del Tour de Francia 2019, ya alejado de la competencia como deportista, el exciclista estadounidense Lance Armstrong

habló de su dopaje para ganar siete veces la máxima competencia del ciclismo mundial.

L

Sagan gana su primera etapa en el Tour; Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano

En una reciente entrevista con la cadena NBC, Armstrong dijo que igualmente habría ganado el Tour varias veces si todos los competidores hubieran estado limpios, insinuando que entre los años 1999 y 2005 todos los corredores que enfrentó se habían dopado, igual que él.

Publicidad

En declaraciones que medios de todo el mundo califican de ‘cínicas’, Armstrong, quien perdió sus siete títulos tras una investigación de la Agencia Antidopaje de EE.UU., dijo: “Hubiera ganado el Tour igualmente si todos hubiéramos corrido limpios. No era un sentimiento, era un hecho. No quiero buscar justificaciones. Todos lo usaban y sin esas mejoras dopantes nosotros nunca habríamos ganado”.

De igual forma, agregó que “no cambiaría nada” de lo que hizo pues, junto a su equipo, dice que hicieron “todo” lo que tenían que hacer para ganar. “No fue legal y tampoco fue la mejor decisión, pero si no lo hubiéramos hecho a lo mejor no habríamos ganado. No cambiaría nada de lo que hice”, agregó.