"No es posible que tengan 15 contratos": Acolfutpro pide mejores garantías para las futbolistas

La discusión sobre las condiciones laborales de los deportistas profesionales en Colombia volvió a tomar fuerza tras la publicación del borrador del decreto que reglamentará el contrato especial para atletas de alto rendimiento. La norma, impulsada como desarrollo de la reforma laboral, busca establecer nuevas garantías en materia de contratación, descanso, libertad sindical y protección social.

En entrevista con Blu Radio este martes 14 de julio, el nuevo presidente de Acolfutpro, Luis García, aseguró que el gremio espera que el decreto sea firmado y mantenido por el próximo Gobierno. Además, destacó que uno de los principales avances sería fortalecer las condiciones laborales del fútbol femenino y garantizar que las jugadoras cuenten con contratos formales.

¿Qué cambios propone el decreto para los deportistas profesionales?

García explicó que el borrador reglamenta el contrato especial para deportistas profesionales, una disposición incluida en la reforma laboral. Aunque el documento aún recibe observaciones, el dirigente afirmó que Acolfutpro respaldará cualquier medida que mejore las condiciones de los atletas.



"Esperamos que todo lo que sea para mejorar la condición de los deportistas profesionales lo vamos a apoyar y ojalá el nuevo Gobierno lo apoye", afirmó.

Entre los puntos que resaltó está el aumento del descanso mínimo entre partidos, que pasaría de 70 a 72 horas, en línea con lo que ocurre en España. También destacó el fortalecimiento de la libertad sindical y la obligación de respetar el derecho de los deportistas a organizarse.

Jugadoras de Santa Fe celebrando gol en la liga 2025 X: @LeonasSantaFe

¿Qué pidió Acolfutpro para el fútbol femenino?

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Uno de los temas que más enfatizó García fue la situación de las futbolistas profesionales. Señaló que todavía existen clubes que solo vinculan con contrato a una parte de sus plantillas, pese a que la legislación exige que todas las jugadoras tengan una relación laboral formal.

"No es posible que tengan 15 contratos cuando Nacional de Medellín da utilidades increíbles", aseguró al referirse a algunos equipos del fútbol profesional.

Sobre el apartado del decreto que plantea igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, el dirigente consideró que el debate sobre la remuneración debe analizarse teniendo en cuenta las diferencias entre ambos torneos. Sin embargo, insistió en que las jugadoras deben acceder a las mismas garantías laborales.

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¿Qué dijo sobre las pensiones de los exfutbolistas?

García también se refirió a la situación de cientos de exjugadores que reclaman semanas de cotización no pagadas durante décadas.

Recordó que el fútbol profesional colombiano operó durante muchos años sin cumplir plenamente las obligaciones de seguridad social y aseguró que ese derecho sigue vigente.

"La pensión no prescribe", afirmó, al explicar que los exfutbolistas pueden reclamar judicialmente el reconocimiento de los aportes si demuestran que existió una relación laboral.

Finalmente, señaló que actualmente Acolfutpro vigila el cumplimiento de las obligaciones de los clubes y recordó que la ley permite suspender el reconocimiento deportivo de las instituciones que incumplan con los pagos de seguridad social a sus deportistas.