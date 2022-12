No hablo de los otros entrenadores: Queiroz sobre situación de James con Zidane

El entrenador de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido ante Perú este viernes.

“No estoy informado de los detalles. Se trata información que no es oficial de los clubes (…). No me gusta hablar de cosas que no sé, es un principio de mi vida”, dijo.

“Una regla sagrada es no hablar de los otros entrenadores, no hablar de la vida interna de los clubes. Entonces es difícil para mí hacer un comentario con James”, añadió.

Por otro lado, el DT portugués aseguró que todos los jugadores dentro de la cancha deben trabajar para anotar y enfatizó en que no es una responsabilidad solo del delantero 9.

Finalmente, los convocador por Queiroz hicieron trabajos físicos con y sin balón, en el último entrenamiento antes de enfrentar al combinado peruano.

#Video Así fue el último entrenamiento de la @FCFSeleccionCol previo al juego de este viernes en Miami ante Perú #DeportesBLU pic.twitter.com/PaHeEmpmFJ — Blog Deportivo (@blogdeportivo) November 14, 2019

