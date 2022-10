No habrá Baby Fútbol en 2020 por crisis económica causada por el COVID-19

Tras las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del coronavirus a lo largo del territorio colombiano, las actividades masivas como los encuentros deportivos fueron suspendidos hasta nueva orden.

Y, la Corporación ‘Los Paisitas’, encargada de organizar torneos tan memorables como el ‘Baby Fútbol’ en Medellín, decidió cerrar sus oficinas y liquidar el personal el pasado mes abril de 2020, porque, según su presidente, al no haber espectáculos deportivos no recibían dinero de los patrocinadores.

“Sin los recursos de los patrocinadores, no hay convenios con ellos y desafortunadamente este año no hay torneo. Aclarando que estamos de acuerdo con el Gobierno, acatando las políticas”, manifestó en Blog Deprotivo Armando Pérez, presidente de la Corporación ‘Los Paisitas’.

Y es que el panorama no fue alentador para la entidad que se encarga de organizar el evento que ha formado a jugadores colombianos tan talentosos como James Rodríguez. Tanto, que de acuerdo con su presidente, quedaron debiendo una parte de las indemnizaciones y tienen deudas con otros proveedores.

Según Pérez, ya hablaron con algunos de sus patrocinadores para que los acompañen en el año 2021. Pero que, por lo pronto, la corporación tuvo que cerrar sus puertas, dejar la oficina del Inder y esperar a las nuevas medidas del Gobierno sobre los eventos deportivos en época de coronavirus.

