No queremos que hinchas de América y Cali sepan qué pasa en los partidos: Dimayor

Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, habló en Mañanas BLU sobre las sanciones tomadas por la organización tras los más recientes hechos de violencia protagonizados por los hinchas del América de Cali y del Deportivo Cali en la capital del Valle del Cauca.

Perdomo afirmó que con la decisión de jugar a puerta cerrada los partidos de la próxima fecha Bucaramanga – América y Cali – Millonarios “es un mensaje que intentamos enviar y pedimos la solidaridad de los medios de comunicación para que se entienda que no toleramos la violencia”.

Aseguró que la Dimayor muchas veces se siente “como el Quijote peleando solo contra los molinos de viento de la violencia”.

Fue tajante al asegurar que se tomó la decisión de no permitir la transmisión de los partidos porque “no queremos tener estadios cerrados y que puedan ver todo por televisión. Simplemente, no queremos que los hinchas del Cali y del América se enteren de lo que pasa en los juegos en esta fecha”.

Dijo que con esta decisión se “convoca” a la solidaridad de todos los verdaderos hinchas del fútbol, de medios de comunicación y de periodistas “para que se entienda el mensaje que no vamos a permitir la violencia”.

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) anunció que los juegos entre Bucaramanga vs. América y Cali vs. Millonarios no tendrán transmisión de televisión este fin de semana tras los desmanes que se presentaron el pasado miércoles en el estadio Pascual Gurrero, en un juego entre América y Cali correspondiente a la Copa Águila.

Además, en Cali se definió que durante el resto del 2017 se extremarán las medidas de seguridad previo a los encuentros de fútbol, y, de igual manera, se determinó que a partir del primero de julio se prestará el estadio Pascual Guerrero exclusivamente a puerta cerrada, hasta que los equipos interesados en uso del estadio y la Dimayor presenten un plan de seguridad para el ingreso al escenario deportivo.

También se estableció que no habrá barras visitantes en el estadio en lo corrido del 2017, así mismo, se prohibió el ingreso de trapos, tambores.

Escuche la entrevista completa con el presidente de la Dimayor:

