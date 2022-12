Nobles gestos del Barcelona y otros equipos por cáncer de técnico del Sevilla

El mundo del deporte y del fútbol en especial se ha volcado con mensajes de apoyo, a través de las redes sociales, dirigidos al entrenador del Sevilla, Eduardo "Toto" Berizzo, a quien se le ha diagnosticado un cáncer de próstata, según un comunicado del club sevillista.



"Fuerza Mister, estás en el mejor lugar del mundo para no rendirte, porque ahí, nunca se rinden. Ganas seguro. Abrazo de corazón blanquirojo", escribía Monchi, el exdirector deportivo del club de Nervión en su cuenta de Twitter.



La nota sevillista explica, en concreto, que a Berizzo le ha sido diagnosticado "un adenocarcinoma de próstata" y que "los exámenes futuros permitirán decidir cuáles son los pasos a seguir en cuanto a su tratamiento".



Desde primera hora de este miércoles, las etiquetas #AguanteToto y #FuerzaBerizzo se han situado entre las de máxima tendencia en España, como forma de apoyo del mundo del fútbol y el deporte y, especialmente, de los seguidores del Celta y el Sevilla.



"Toda nuestra fuerza y apoyo para Berizzo. ¡Toto, enseña al mundo el significado de AFOUTEZA! La familia celeste está contigo. ¡Juntos derribaremos esta puerta", deseaba el Celta, equipo que el técnico argentino entrenó durante tres temporadas hasta el comienzo de la presente.



Desde el Betis, eterno rival del Sevilla, también se ha trasladado un mensaje de ánimo para el técnico argentino. "Desde el Real Betis queremos mostrar todo nuestro apoyo a Eduardo Berizzo. ¡Mucho ánimo y mucha fuerza!", escribía el otro club sevillano, mientras el Barcelona también utilizó su cuenta de twitter para enviar todo su apoyo y su ánimo.



"Serás o mellor exemplo para ensinar ao mundo o que significan forza e afouteza! Toda a nosa forza. Forza Berizzo", firmó a su vez el Deportivo de La Coruña.



El seleccionador nacional, Julen Lopetegui, el entrenador del Málaga, José Miguel González "Míchel" y el extécnico del Sevilla ahora en el París Saint Germain, Unay Emery, son otros de los que públicamente han respaldado a Berizzo.



"Todo mi apoyo para Eduardo Berizzo en estos momentos delicados. Un compañero con carácter para ganar esta batalla y muchas más", comentó el seleccionador nacional", escribió Lopetegui, mientras Míchel le lanzó un "fuerza compañero, seguro que lucharás como lo hacías en la defensa y lo haces cada día en los banquillos".



Emery extendió también su mensaje de ánimo a la familia del técnico, al que transmitió que no le van a faltar "apoyo y cariño para sacar esta lucha adelante".



Jugadores como Iker Casillas y el capitán de la selección española Sergio Ramos también mencionaron en redes sociales al técnico sevillista. "La vida depara golpes duros que nos recuerdan lo que de verdad importa. Todos contigo, Berizzo", escribió el defensa del Real Madrid, mientras que el portero del Oporto le deseó "mucho ánimo".



Berizzo firmó como entrenador del Celta en 2014 y después de superar una crisis deportiva que cerca estuvo de costarle el puesto (diez partidos sin ganar en la Liga 2014-15) el técnico logró enderezar el rumbo de un equipo que en su segunda temporada se clasificó para la Liga Europa.



El pasado verano, después de tres temporadas en el banquillo de Balaídos y de clasificar al Celta por primera vez para las semifinales de esta competición europea, Berizzo decidió emprender un nuevo rumbo en el estadio Sánchez Pizjuán.