Novartis perdería exclusividad para fabricar medicamento para tratar el cáncer

"Quisimos hacer la negociación de la manera más transparente y no a puerta cerrada, con todos los argumentos técnicos sobre la mesa. La semana pasada le presentamos a Novartis una primera propuesta de reducción del precio de aproximadamente el 50%. Novartis mandó una comunicación al ministerio diciendo que no quieren entrar en esta negociación y que no aceptan el precio propuesto por el Ministerio de Salud", explicó Gaviria.

Por esta razón el ministerio avanzará en un acto administrativo que declarará la licencia obligatoria y esto desaparecerá la patente, proceso que tendrá que hacer la Superintendencia de Industria y Comercio, y nuevamente habrá competencia en el mercado.