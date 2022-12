Polémica en la liga colombiana por decisión de partidos con VAR en fecha de clásicos

La implementación del VAR en Colombia ha dado de qué hablar en un inicio de liga movido, la ayuda de la tecnología ha sido un respiro para el cuestionado arbitraje, así como lo fue en el reciente clásico antioqueño entre Nacional y Medellín, en el que fue certero y rápido durante un partido considerado de alta tensión.

Sin embargo, también ha tenido sus fallas en varios partidos. El más reciente, el partido entre el Tolima y Junior en el que varias jugadas pasaron desapercibidas por el juez y por los que estaban en la sala del VOR. También por las demoras en las decisiones como ocurrió en el partido entre Millonarios y Pasto, en el que se tardó más de 10 minutos en una jugada de decisión de tarjeta roja.

En la fecha de clásicos, se esperaba que la comisión arbitral pusiera el VAR en partidos como el de Nacional vs Medellín, América vs Deportivo Cali o el de Millonarios vs Santa Fe, los encuentros más importantes de la jornada y que más presión le ejercen al árbitro.

Pero no fue así, la decisión fue lo más inesperado y polémico, los partidos que tendrán ayuda tecnológica serán Boyacá Chicó vs Patriotas y Rionegro vs Envigado.

Esto generó burla e indignación en muchos aficionados, pues no estuvieron de acuerdo con la designación del VAR en partidos de baja tensión, a pesar de que se sepa, que la ayuda es en igualdad y a todos les va a tocar en su momento, esta vez a los de Boyacá y Antioquia.