Por llegar tarde, médico no atendió a niño que esperó cita año y medio

En una clínica en Bogotá la madre de un niño de 2 años grabó los angustiosos momentos en que un médico especialista se negó a atender al menor porque llegó 10 minutos tarde, luego de que, según la mujer, esperara un año y medio para conseguir la cita médica.

“Me comuniqué muchas veces con la Eps, llamaba todo el día, hasta que la Superintendencia de Salud me consiguió la cita”, dijo la mujer que no quiso revelar su identidad.

La EPS Sura a la que está afiliado el menor, anunció que investigara el hecho.