Por mi parte sería feliz volviendo a Millonarios: Fernando Uribe

Fernando Uribe, quien atraviesa un excelente momento con el Toluca de México, habló en El Camerino de su presente futbolístico y de lo que viene en su carrera.

“Bendecido porque desde que estoy acá llevo casi 50 goles, ha sido una racha muy positiva para mí y espero seguir manteniendo ese nivel y pelear por un título”, indicó.

Habló de la sufrida clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Rusia 2018.

“La viví como un hincha más, se me olvidó que era jugador, más en el partido contra Paraguay donde estábamos a minutos de la clasificación (…). Un momento estuve nervioso, pero felicidades a todos los compañeros que lograron la clasificación”, expresó.

Tuvo palabras para Millonarios, club con el que militó y tuvo buen rendimiento en su paso que inició en el año 2014.

“A Millonarios siempre lo voy a ver con ojos diferentes, con la posibilidad de pelear por un título, me doy cuenta que hay un proyecto con Russo, esas son de las cosas positivas que se pueden rescatar”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de volver al club embajador, no la descartó: “yo sería feliz, pero tocaría ver otras cosas más, por mi parte sería feliz, porque estuve en un gran equipo donde me acomodé muy bien y me sentí muy bien rodeado”.

