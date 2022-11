Presidente de Unión Colegiada del Notariado confirma reunión con Pablo Catatumbo

Álvaro Rojas Charry, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, confirmó a Blu Radio que sí se reunió con alias ‘Pablo Catatumbo’, uno de los líderes guerrilleros de las Farc en La Habana.

Charry desmintió el trino del senador Álvaro Uribe en el que aseguraba que el hecho de que “los notarios de Colombia tengan reunión para darles explicaciones al terrorismo, es de la mayor gravedad para el país”, explicando que “eso no es cierto. Yo no doy explicaciones a nadie. Yo simplemente digo cómo se hace una escritura, nosotros no titulamos”.

30.Me llegó mensaje:Notarios del país en La Habana.Pte Álvaro Rojas se reunió con Catatumbo para contarle cómo iba titularización de tierra — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 26, 2015

31.Que los notarios de Colombia tengan reunión para darles explicaciones al terrorismo, es de la mayor gravedad para el país. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 26, 2015

El presidente de la U.C.N.C. añadió que el encuentro se dio en medio de una Asamblea Internacional de Notarios de América en La Habana y también mencionó que el encuentro con ‘Pablo Catatumbo’ duró alrededor de cuatro horas, con presencia de delegados del Gobierno.

Uribe también cuestionó: "¿Por qué el notariado tiene que reunirse con grupo terrorista que ha sido enemigo de la propiedad privada que ha usurpado más de dos mil hectáreas en Colombia? Por principio, no estoy de acuerdo en negociar con el terrorismo reformas constitucionales y legales".