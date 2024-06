Presidente del Bucaramanga dice hasta cuándo va Dudamel: “El artífice de todo esto es él”

El presidente del Atlético Bucaramanga, Jaime Elías Quintero, no dudó en elogiar al entrenador Rafael Dudamel, a quien describió como el "artífice" detrás del sorprendente éxito del equipo, que jugará la final del fútbol colombiano contra Santa Fe.

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Quintero habló sobre la transformación del equipo y las esperanzas que rodean a Bucaramanga mientras se acerca a la posibilidad de ganar su primera estrella en 75 años.

“Me imaginé que esto era posible, pero para final de año, no para mitad de año ya. Dudamel generó un buen equipo desde el principio. Es un potenciador, potenció a los muchachos que hoy tienen al equipo en la cúspide. No sé si es un psicólogo, sociólogo, pero sorprendido con ello. La verdad que quien no lo conoce es un gran ser humano, entregado a su trabajo”, dijo Quintero

El presidente no ocultó su asombro por la capacidad de Dudamel para convertir a un grupo dejugadores, muchos de los cuales eran considerados “desechados” por otros clubes, en contendientes serios por el título.

“Muchos jugadores que no contaban con ese espacio en otros equipos han encontrado en Dudamel un líder que les ha permitido florecer. Él es el culpable de que hoy estemos donde estamos”, afirmó el presidente del Atlético Bucaramanga.

Durante la entrevista, Quintero destacó la importancia de disfrutar el momento y no dar por sentado el éxito actual del equipo: “La felicidad es corta y la tristeza es larga, entonces yo le digo a la gente que disfrutemos este momento porque a veces la tristeza se vuelve muy larga y la felicidad, pues da alegría, da desarrollo".

Preparativos para la gran final

Con la final a la vista, Bucaramanga se está preparando para una celebración monumental. Quintero detalló los esfuerzos en marcha para organizar eventos que permitirán a los fanáticos de toda la región unirse a la celebración, independientemente de su capacidad para asistir al estadio.

“Estamos aquí organizando lo mejor posible que los que vengan a visitarnos, que vengan a comer carne oreada espectacular, hormiga culona, lo que la mayoría de turistas vienen a saborear de nuestra tierra”, dijo Quintero. Además, mencionó que se están considerando pantallas gigantes en varios municipios para que todos los aficionados puedan seguir el evento.

El gobernador de Santander también está colaborando para asegurar que la final sea accesible para todos. “Me reuní con el señor gobernador, y él quiere que en los municipios de sexta categoría tengan la posibilidad en el parque de cada población una pantalla para ver el partido”, añadió Quintero.