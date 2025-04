Bad Bunny defiende uso del español ante la visión de Estados Unidos durante la era Trump

Bad Bunny reivindicó una vez más el español en su intervención en el 'Tiny Desk' de la cadena estadounidense NPR, desde la capital estadounidense y haciendo una referencia directa, aunque a modo de anécdota, a la Casa Blanca, lo que se une a la recurrente defensa de su idioma natal por parte del puertorriqueño.

En 2023 Benito Antonio Martínez Cortés, conocido como Bad Bunny, abrió la 65 edición de los Premios Grammy en una actuación histórica para un artista latino en la que no pronunció una palabra de inglés, a pesar de que lo habla de forma natural y sin problemas.

Es la tónica en todos los premios en los que actúa, en los conciertos, sea en la ciudad que sea, y también incluso cuando le preguntan periodistas de grandes medios en inglés responde en español sin sentir la obligación de cambiar de idioma.

En enero cuando fue a presentar 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' al show de Jimmy Fallon lo hizo, como en las otras intervenciones en este popular programa, intercalando un perfecto inglés con frases en español sin traducción.

Pero esta vez hizo indignar a Fallon al ponerse a hablar en español con Karla Sofía Gascón. "¿Cuántas veces he estado aquí? ¿Seis veces? ¡Y tú sigues hablado el mismo español que el primer día! Yo he mejorado mi inglés, ahora es tu turno", le reclamó Benito al presentador.

Trump vs el español

Ahora en el 'Tiny Desk' -los miniconciertos del programa de radio All Songs Considered de la cadena pública estadounidense NPR Music- lo ha vuelto a hacer: "Ah, ¿pero se supone que tenía que hablar inglés?", decía después de llevar 18 minutos cantando.

Y esto llega en un momento en que la lengua y sus hablantes han sufrido repetidos ataques. Trump firmó el 1 de marzo una orden ejecutiva que establecía el inglés como la lengua oficial de Estados Unidos.

En un país donde casi el 20 % de la población es latina, esto permite a las agencias e instituciones gubernamentales elegir solo prestar sus servicios en inglés y también revoca la obligación de que se brinde asistencia a quien no entienda el inglés.

De hecho el mismo día que llegó al Despacho Oval, los perfiles de la Casa Blanca en español en redes sociales desaparecieron, junto a la web en español.

No hay referencias directas de Bad Bunny a Trump ni a estas iniciativas en el 'Tiny Desk' que se lanzó este lunes, pero su proclama es firme: defender el español y sobre todo el puertorriqueño, con su acento y jerga, en la línea de la defensa de la isla de la que hace alarde tanto en su música como en sus actuaciones.

'Gufiao', 'cabrón' y 'veldá'

De hecho durante la actuación, que acumula casi 3 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, apenas pronuncia una frase en inglés y se dedica a hablar con el público, latino en su mayoría, en puertorriqueño.

"Está 'gufiao' (chévere, cool, guay) porque estábamos ensayando está canción al frente de la Casa Blanca (...) y salió alguien de la Casa Blanca a preguntarnos", cuenta después de cantar 'LO QUE LE PASÓ A HAWAii', que denuncia la explotación y la gentrificación del archipiélago, compartido con Puerto Rico.

"Me pareció 'nice' que la persona vino y nos dijo: 'me gusta la canción; los felicito. ¿Son de Puerto Rico, ¿veldá? (...) Está cabrón, son más de 100 años de coloniaje y ustedes siguen manteniendo su cultura y su idioma, su lengua y su jerga", dice a modo de anécdota irónica Bad Bunny, que no "recuerda" que está en un programa en inglés, que se graba en Washington, hasta pasada más de la mitad del concierto.

El 'boom' de la música latina

El contexto actual es favorable pues, según el informe 'Loud & Clear' de Spotify de 2024, el español fue el idioma más escuchado en esa plataforma.

Pero es un contexto que el mismo Bad Bunny ha logrado, pues consiguió por primera vez que un disco en español, 'El último tour del mundo', llegara al número 1 en Billboard en 2020, tras la brecha abierta por otros artistas como Daddy Yankee, Shakira o Enrique Iglesias.

"Ahora, los artistas reivindican orgullosos su procedencia también a través del acento, y así la música (h)urbana (hispano-urbana) es en la actualidad una de las manifestaciones culturales que más visibilizan la pluralidad fonética del español; de Rosalía a Karol G pasando por Bad Bunny o Peso Pluma, las diferentes fonéticas del español configuran una polifonía que además se llena de expresiones locales con una fuerte impronta cultural e identitaria", destacaba en su informe anual de 2024 el Instituto Cervantes.

Y es que el español es la segunda más hablada de Estados Unidos, un país donde Bad Bunny ofrece una manera más de reconocerse en la diáspora, de retomar las raíces y de corear, como en su canción: "Yo soy de P 'fokin' R".