Programa completo Autos y Motos 7 de agosto de 2014

Aurelio Iragorri se despidió del Ministerio del Interior: El ministro saliente del Interior Aurelio Irragori, durante su informe de rendición de cuentas, agradeció al presidente Juan Manuel Santos por haberle dado la oportunidad de estar al frente del ministerio y se despidió de sus funcionarios.

Los 'Hot Rods' se tomaron desfile de Autos Clásicos y Antiguos en Medellín: Este jueves, Medellín seguirá viviendo una fiesta en el marco de la Feria de las Flores con el desfile de autos antiguos y clásicos, evento que ya lleva más de 19 años siendo uno de los mayores atractivos de la festividad.

Hemos tenido una Feria de Flores maravillosa: secretaria de Cultura de Medellín: María del Rosario Escobar, secretaria de Cultura de Medellín, pasó por los micrófonos de Autos y Motos de Blu Radio para hablar sobre la Feria de las Flores que se lleva a cabo del primero al diez de agosto.

PSG descarta fichaje de Di María porque es "demasiado caro": El presidente del París Saint-Germain Nasser Al Khelaifi declaró este jueves que había "interrumpido las negociaciones" con el Real Madrid para el traspaso del centrocampista argentino Ángel Di María porque es "demasiado caro".

Inició el cierre de minas en el Páramo de Santurbán: Más de 50 uniformados de la Policía y el Ejército comenzaron el cierre de cuatro minas, donde mineros ilegales extraen oro sin control alguno. Esto se dio tras una alerta emitida por la Agencia Nacional Minera (ANM), sobre el riesgo que corrían los improvisados excavadores y las disputas que se registraban en las cavidades.

El desfile de silleteros nunca deja de sorprender: Mauricio Londoño: Mauricio Londoño, silletero de Medellín, estuvo en Autos y Motos de Blu Radio para hablar sobre el desfile de silleteros, el principal evento de la Feria de las Flores, que se llevará a cabo el próximo 10 de agosto.

"Tienen todo el apoyo de Ecuador, estamos al servicio de Colombia": Correa: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llegó hoy Bogotá para asistir al acto de investidura del mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, y en una breve declaración deseó que este país consiga la paz.

Medicina Legal confirmó que carne consumida por soldados sí estaba envenenada: El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, confirmó que la carne consumida por un grupo de soldados en Arauca y que provocó la muerte de uno de los uniformados, si estaba envenenada ya que se encontraron rastros de un insecticida.

Centro Democrático decidirá a última hora su asistencia a la posesión de Santos: Aunque no es obligatoria la asistencia la Sesión Plenaria del Congreso de la República, en donde se dará la posesión del presidente Juan Manuel Santos, algunos sectores políticos argumentan que está mal visto que los integrantes de una bancada parlamentaria no asistan a este acto importante para la política en Colombia. Según el reglamento del Senado, solo cuando se votan proyectos y el parlamentario no asiste la sesión plenaria, se presentan sanciones.

Opiniones divididas por decisión de Corte sobre Marco Jurídico para la Paz: El senador de la U, Roy Barreras destacó que los delitos conexos en participación política de guerrilleros estaban establecidos desde el inicio del marco jurídico para la paz, excluyendo los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Sin embargo, aclaró que no hay ninguna puerta cerrada a la participación individual de los subversivos.

Santos pide a EE.UU que reconsidere la solicitud de extradición de guerrilleros: En una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a Estados Unidos que reconsidere la posibilidad de mantener la solicitud de extradición para guerrilleros que se desmovilicen en el marco del proceso de paz.