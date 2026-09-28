¿Quién será el nuevo DT de Once Caldas? Los candidatos para reemplazar a Hernán Darío Herrera

Once Caldas no vive su mejor momento. A pesar de encontrarse en la mitad de la tabla con 12 unidades, esto no ha sido suficiente tras acumular cuatro derrotas en los últimos cinco juegos. La caída ante Bucaramanga por 3-1 fue el resultado que llevó a Hernán Darío Herrera a dejar el cargo como director técnico de los manizaleños.

Ante ello, Carlos 'Panelo' Valencia será quien trabaje como encargado del equipo profesional mientras llega el nuevo técnico al 'Blanco, Blanco'.

La derrota ante Bucaramanga marcó el final del ciclo de Herrera en Once Caldas. Luego de tres años, el 'Arriero' tomó la decisión de rescindir su contrato con el club, en medio de las manifestaciones de la afición en el estadio Palogrande tras la derrota del pasado viernes 25 de septiembre.

Si bien Dayro Moreno y el resto del plantel respaldaron a Herrera, la continuidad del técnico llegó a su punto final y el sábado por la noche Once Caldas confirmó la renuncia del entrenador.



¿Quiénes reemplazarían a Herrera en Once Caldas?

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De momento, no se ha dado a conocer quién sería el candidato para asumir el cargo. Sin embargo, existen varios entrenadores que se encuentran libres y podrían sumarse al equipo para tomar el mando del club en busca de un cupo a los cuadrangulares.



Leonel Álvarez

Alfredo Arias

Óscar Pareja

Reinaldo Rueda

Hernán Torres

Alexandre Guimarães

Alexis Márquez

Jorge Bava

Jorge Luis Pinto

Alexis García

Ellos son algunos de los entrenadores libres que podrían llegar al banco manizaleño. Sin embargo, todo dependerá del presupuesto que tenga Once Caldas y de las necesidades del nuevo proyecto, pues la primera obligación será alcanzar los cuadrangulares.

Cabe recordar que el 'Blanco, Blanco' es décimo en la Liga con 12 unidades y está a cuatro casillas de los puestos de clasificación. Aún le quedan ocho partidos pendientes ante Internacional de Bogotá, Llaneros, Independiente Medellín, Millonarios, Deportivo Pereira, Alianza, Águilas Doradas y Atlético Nacional.

Por ello, el equipo necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para meterse a la siguiente ronda del fútbol profesional colombiano.