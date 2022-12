Renault Sandero, el hatchback más vendido en Colombia en enero

vendieron 785 unidades.

También marcó la parada el Stepway, del que se vendieron 311 unidades, para una participación de mercado del 36.8 %.

Así mismo, la Renault Duster se ubicó primera en su segmento dentro de los vehículos utilitarios deportivos con 867 unidades y una participación del 36,1 %.

En otras noticias del automovilismo:

-General Motors informó que este año tuvo su mejor enero de los últimos siete años en Estados Unidos, con la venta de 202.786 vehículos, un 18 % más que hace un año. De las cuatro marcas del grupo, sólo Buick bajó sus ventas en enero.

-Metrokia, conjuntamente con los colegios España (IED) y el Salesiano León XIII, diferentes entidades del distrito y la comunidad del barrio Cundinamarca, es un operativo conjunto, intervinieron el espacio con el propósito de recuperar ambientalmente el espacio de la carrera 36 con calle 18, en la localidad de Puente Aranda. Al finalizar esta jornada, el Jardín Botánico de Bogotá hizo entrega a Metrokia del Certificado de Adopción de los Arboles.

-La Federación Internacional del Automóvil FIA, ha establecido que cada piloto puede usar un solo diseño de casco por temporada. La medida pretende “ayudar a los aficionados a reconocer y diferenciar a los pilotos”, complementando la medida tomada hace un año de asignar a cada corredor un número de carrera “de por vida”. La medida afectará directamente a pilotos como Sebastián Vettel y Lewis Hamilton, quienes estaban entre los que cambiaban de diseño con más frecuencia.

-La Asociación de Medios del Automovilismo del Medio Oeste (MAMA, en inglés), comenzó el “Auto Show de Chicago” anunciando que el Chrysler 200 modelo 2015 había conseguido el cotizado premio de "Vehículo Familiar del Año". Un total de 99 periodistas participaron en la votación en la que el Chrysler 200 modelo 2015 resultó ganador del primer lugar con 79 puntos.

-La subasta de Christie´s programada para el martes de Carnaval en Gran Bretaña tuvo un invitado “disfrazado”: un monoplaza Williams FW15C de 1993, pintado con los colores del McLaren MP/4-8, tripulado por Ayrton Senna en esa misma temporada. La razón de tan insólita decoración no tiene nada que ver con las celebraciones de Carnaval. El carro es un monocasco sin motor ni electrónica. Los organizadores de la subasta querían vender un McLaren de Senna y al no encontrarlo, disfrazaron el Williams y lo ofrecieron en 92.000 dólares. Finalmente no hubo comprador.