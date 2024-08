Revelan la primera imagen de Falcao después de su fractura en la mano

Radamel Falcao García preocupó a lo seguidores de Millonarios tras sufrir una lesión significativa durante el partido contra Deportes Tolima, encuentro que ganó el equipo embajador 1-0 en El Campín.

La lesión, en su mano derecha, no le permitió completar el partido. Ante esta situación, el técnico Alberto Gamero explicó en rueda de prensa lo sucedido, brindando tranquilidad a la afición al señalar que, aunque se trata de una fractura, no requerirá cirugía: "Precisamente va para la clínica ahora a hacerse unos estudios, y seguramente se está buscando que sea enyesado solamente y que no sea operado, pero es de la mano".

Al término del partido, el tigre fue trasladado a un centro hospitalario para someterse a pruebas diagnósticas que determinarán el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación necesario. Sin embargo, Millonarios emitió un comunicado oficial con el parte médico del delantero.

“Millonarios FC informa que Radamel Falcao García, en el partido de este viernes contra Deportes Tolima, sufrió una fractura del segundo metacarpiano en su mano derecha. Luego de realizarse las radiografías de diagnóstico se procedió con inmovilización, por lo cual no se requiere intervención quirúrgica. Su incapacidad se determinará según su evolución”, aseguraron.

Parte de Millonarios sobre Falcao. Foto: cuenta X @MillosFCoficial.

La foto la publicó su esposa

Lorelei Tarón fue la encargada de publicar la primera imagen del tigre tras su lesión. En la fotografía se puede observar que Falcao asistió inmediatamente al médico, y allí le enyesaron su brazo con el objetivo de evitar cualquier tipo de movimiento peligroso y permitir que su mano comience a sanar.

Los seguidores del deportista siempre han bromeado con cada una de sus lesiones, ya que, curiosamente, cada vez que se lesiona, su esposa resulta estar embarazada. Esta vez, no ha sido diferente y muchos han empezado a especular sobre la posibilidad de que la familia del delantero colombiano crezca una vez más.

El incidente ocurrió en un momento crucial para Millonarios, que se encuentra en plena lucha por mantenerse en los primeros puestos de la Liga BetPlay. La ausencia de Falcao, aunque temporal, será un desafío para el equipo que depende de su experiencia y habilidad en el campo.

La fractura del segundo metacarpiano, una de las más comunes en las lesiones de la mano, no debería mantenerlo fuera de acción por un período prolongado, pero su recuperación será monitoreada de cerca para asegurar que pueda regresar al juego en las mejores condiciones posibles.