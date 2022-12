Ronaldo brilla en el derbi y Real Madrid se afianza con el liderato de la liga

Los blancos cuentan ahora con cuatro puntos de ventaja sobre los azulgranas en la tabla clasificatoria, tras un derbi muy intenso, dominado en su primera parte por los merengues.



En los segundos 45 minutos, los rojiblancos parecieron tomar el control, pero sólo hasta que llegaron los dos últimos goles de Cristiano Ronaldo que mataron el encuentro.



"Hemos salido más enchufados al partido, hemos tenido la pelota, después del gol hemos bajado un poco, hemos sabido aguantar el tirón del 'Atleti' y al final nos llevamos los tres puntos", dijo Francisco Alarcón "Isco".



Cristiano Ronaldo adelantó a su equipo con un disparo de falta que pegó en la barrera, despistando al portero Jan Oblak (23) y ya en la segunda parte hizo el 2-0 al tranformar un penal tras ser derribado en el área rojiblanca (71).



Poco después de ese tanto, Gareth Bale se marchaba por la banda para dejar un centro al área, donde apareció Cristiano para hacer su tercer tanto (77).

Cristiano ya había advertido antes con un cabezazo, que Oblak sacó desde el suelo en la misma línea de gol (12), hasta el punto que "CR7" pidió el tanto.



Los blancos multiplicaron sus ocasiones de gol en la primera parte, mientras el Atlético no lograba poner en serio peligro a Keylor Navas.



Isco se multiplicó distribuyendo balones y dejando asistencias como la que puso a Cristiano, cuyo tiro detuvo Oblak (31).



En un estadio vibrante, que vió su último derbi antes de que el Atlético tome posesión en verano de su nuevo feudo, los rojiblancos reaccionaron en el inicio de la segunda parte.



Durante cerca de media hora, el Real Madrid sufrió mientras el Atlético ponía a prueba a Keylor Navas.



El belga Yannick Carrasco puso una rosca que se fue fuera muy cerca de la escuadra izquierda (47) y después Antoine Griezmann soltaba un disparo que atajó Navas (51).



Entonces Savic derribó a Cristiano en el área provocando un penal transformado por el propio portugués, que poco después hacía el tercero acabando con la reacción rojiblanca.



Con sus tres goles, Cristiano alcanza a Leo Messi y a Luis Suárez como máximo goleador de la Liga con ocho goles, además de superar con 18 goles el récord del mítico Alfredo Di Stéfano, máximo goleador de la historia de los derbis madrileños (17).



La victoria dispara a los blancos en la tabla liguera, especialmente tras el tropezón del Barcelona, que no pudo pasar del empate 0-0 con el Málaga en el Camp Nou.



El Barcelona acusó la falta de sus dos goleadores Luis Suárez, sancionado por acumulación de tarjetas, y Messi, que se cayó de la convocatoria a última hora por una indisposición.



Los azulgrana dominaron el encuentro, pero se estrellaron en los últimos metros en la doble línea defensiva montada por el Málaga.

"No hemos tenido el premio que merecíamos", dijo Luis Enrique tras el partido.



Los visitantes acabaron con nueve por las expulsiones de Diego Llorente por una entrada sobre Neymar (69), el azulgrana más desequilibrante, y de Juan Carlos (90+5) por protestar.



"Ney" tuvo la gran ocasión del encuentro en el descuento con un cabezazo que sacó sobre la línea de gol el meta Carlos Kameni (90+4), el héroe de su equipo.



Los malaguistas se agazaparon atrás, dejando solo delante a su delantero Sandro Ramírez buscando hacer daño al contraataque.



Dos disparos de Gerard Piqué (12), que regresaba tras una lesión, y de Rafinha (30) que despejó Kameni, fueron de lo más destacado de los azulgrana.



El técnico Luis Enrique trató de atacar por las bandas con Jordi Alba y Sergi Roberto poniendo centros al área, pero los aciertos de Kameni y de los defensas malaguistas impidieron el gol del Barcelona.



"Sabíamos que alguno de nuestros rivales directos iba a perder puntos por jugar entre ellos, pero no contábamos con perder nosotros estos puntos", afirmó Luis Enrique.



En el primer partido del día, el Sevilla se impuso 3-2 en el descuento en el campo del Deportivo de La Coruña, mientra el Eibar se impuso 1-0 al Celta.