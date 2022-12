¡Rosada! La atrevida camiseta que vestiría Millonarios que divide las redes sociales

Según el usuario de Twitter, la nueva camiseta del equipo ‘millonario’ para el año

2020 tendría un drástico cambio tanto en color como en diseño. Incluso, se parecería a la indumentaria de Emelec de Ecuador.

Vea aquí: ¡De tal palo, tal astilla! Sobrina de Amparo Grisales enamora con su belleza en redes

En las imágenes reveladas por el portal se ve aprecia un color que la nueva camiseta tendría el color rosado, pero se basaría en la camiseta de la selección alemana en el Mundial de Italia 1990.

Publicidad

Todo indicia que está es la nueva camiseta de #Millonarios:



*Se cumplió lo que se había rumoreado, es color rosa.



¿Opiniones? 👀 Los leemos.. pic.twitter.com/FBQGaiaPqQ — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) November 3, 2019

Sin embargo, los aficionados del conjunto capitalino reaccionaron en redes sociales de diferentes maneras.

“¡Es hermosa! (…). La camiseta no me disgusta, pero parece llamativa (…). Millonarios es azul, no es machismo”, son algunas de las reacciones de la gente.

Publicidad

Incluso, otros compararon la camiseta de Millonarios con la que sería la nueva indumentaria de la Selección Colombia, pero preguntando: ¿cuál es más fea?.

Publicidad

¿Cuál es más fea?



🔁 Selección Colombia

❤️ Millonarios pic.twitter.com/B4nXI7nw3p — Aguilón (@EagleLeagueOf) November 4, 2019

La información sobre la camiseta aún no ha sido confirmada por el club.

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.