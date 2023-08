Sara López, campeona mundial de tiro con arco, denuncia millonario robo en su vuelo París-Pereira

La deportista Sara López realizó una fuerte denuncia a través de su cuenta de Instagram. La múltiple campeona en Tiro con Arco detalló que le robaron parte de su equipo deportivo durante su vuelo de París (Francia) - Pereira (Colombia).

La atleta, que también integra la Selección Colombia de Tiro con Arco , relató que los elementos que le hurtaron estaban en su equipaje de mano y están avaluados en 2.500 dólares, aproximadamente, 10.240.425 de pesos.

El vuelo de Sara López estaba previsto para el lunes 21 de agosto, pero, por retrasos y otros factores, terminó llegando al país en la noche del martes 22.

Sara López ganó su tercer oro en el Mundial de Tiro con Arco Foto: @worldarchery

¿Por qué llevaba su equipo en la maleta de mano?

De acuerdo con Sara López, esos elementos, que son muy importantes para su deporte y representar al país en el exterior, “son delicados”, por lo que usualmente los lleva en su maleta de mano.

Publicidad

Sin embargo, contó que cuando llegó al counter de la aerolínea Iberia en París, según ella, la obligaron a poner su maleta de mano en bodega “por falta de espacio”. Este robo se dio, pese a que la maleta de ella tenía candado.

“Anoche que llegué a Pereira me di cuenta que parte de mi equipo deportivo había sido robado. La maleta tenía candado y la abrieron. Me robaron mi monóculo, que es el objeto que utilizo para ver las flechas, es un objeto avaluado en 2.500 dólares”, relató.

Durante los 14 años que ha viajado en avión nunca la había robado y expresó su tristeza por la situación que está viviendo, pues “es un equipo costoso”.

Publicidad

“Iberia no se quiere responsabilizar. Avianca me responde que no pueden hacer nada, que los objetos de valor deben ir con la persona, pero ellos me obligaron a echar la maleta de mano en bodega”, agregó.

Con esta denuncia, Sara López espera encontrar una solución a esta situación y poder seguir desempeñándose como una de las mejores arqueras en la modalidad de arco compuesto.