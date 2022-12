Se me fueron las luces y no recuerdo nada por la temperatura: David Contreras

David Contreras, jugador del Rionegro que sufrió un golpe de calor el pasado domingo y tuvo que ser sustituido del partido frente Alianza Petrolera, contó en Blog Deportivo acerca de esta experiencia y de su recuperación.

“Ya bastante mejor, intentando recordar, me mareé se me fueron las luces y no recuerdo nada por la temperatura. Nos dio muy duro tanto a los de Alianza como a nosotros”, dijo.

Contreras aseguró que si bien es de la costa, y a pesar de que jugó en Montería durante 6 años, no hay comparación con lo que se vivió ayer en el estadio Daniel Villa Zapata.

“Nos hidratamos a los 22 minutos, pero era muy impresionante el clima a esa hora. Yo había jugado en esa plaza a las 6 de la tarde cuando ha bajado un poco la temperatura”, contó.

Contreras está a la espera de que le realicen unos exámenes para ver si necesita algún tipo de incapacidad.

