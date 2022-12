¿Se queda en el Milan? Nuevo técnico del equipo elogia a Carlos Bacca

El nuevo técnico del Milan Vincenzo Montella, que fue presentado este jueves en la sede del club italiano, aseguró que su objetivo es volver a disputar las copas europeas y mostró su estima por el colombiano Carlos Bacca, definido un "jugador completo".



"Es inaceptable que el Milan no juegue las copas europeas desde hace tres años. Hay que volver a Europa, éste es nuestro objetivo", declaró Montella en su primera rueda de prensa como entrenador "rossonero".

El extécnico de Catania, Fiorentina y Sampdoria elogió al delantero Carlos Bacca, que el año pasado fue el máximo anotador del equipo con 18 goles.



"No me gusta hablar de individualidades pero Bacca es un jugador internacional, es una garantía de goles y tiene mercado. Es un futbolista completo", dijo Montella.



Preguntado sobre cuáles son los objetivos de mercado del Milan, el entrenador recordó que él solo tiene que "dar indicaciones" y que es el club el que toma las decisiones.



"Hay que buscar a los jugadores más funcionales dependiendo de las ideas de fútbol que se tienen. Yo tengo que dar indicaciones, luego es el club que elige a los jugadores que considera mejores y los que tienen el mejor precio", destacó.

Sin embargo, Montella negó que haya pedido al Milan el fichaje del centrocampista español del Fiorentina Borja Valero, que ya entrenó en su etapa en Florencia (2012-2015).



"Absolutamente no, no hablé de él con el club. Si se pudiera elegir, sería mejor fichar a futbolistas que ya conozcan mi manera de entrenar y de jugar, pero depende del mercado. En todo caso, Borja Valero me gusta", declaró.

Finalmente, el italiano bromeó sobre el derbi de Milán de la próxima temporada, en el que se medirá al Inter del técnico Roberto Mancini, con el que compartió vestuario cuando jugaba en el Sampdoria.



"Hemos jugado juntos y él era muy altruista. Siempre me esperaba para darme asistencias. Le pediré la misma cosa en el derbi", afirmó.