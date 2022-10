“Se toma el vehículo como un arma, entre más potencia y daño causa, mejor” Rubio

poco empezó a ser tema de discusión en todos los estamentos políticos del país.

Rubiano hace un recorrido por la proposición de soluciones y reglas que podrían ahorrarles a los bogotanos los 503 mil millones de pesos que cuesta someterse a la restricción del pico y placa en la ciudad.

Se definen reglas fundamentales: Primero, “la educación”, fortalecer las política públicas en temas de educación y seguridad. Educar a los conductores es fundamental pero si no hay participación del Estado es difícil, “el ciudadano no tiene una cultura vial, no estamos tomando conciencia de qué significa conducir” asegura Rubiano.

Otra regla fundamental es la planeación de las ciudades, al respecto los Ministerios del Medio Ambiente y de Hacienda, están realizando avances importantes con la publicación de documentos sobre cómo organizar las ciudades, aquí surge un nuevo concepto y es el de “movilidad ambiental”, el cual debe ser pensado desde la creación de mayores espacios públicos como parques y senderos peatonas que garanticen una mejor movilidad al peatón.

Respecto al tema ambiental Rubiano manifiesta: “tenemos que dejar de ser tan provincianos y volvernos más desarrollados pero conectados al medio ambiente”. Para esto es fundamental garantizar sistemas de trasporte público las 24 horas del día que generen ciudades sostenibles.