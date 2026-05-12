¿Seguirá en la NBA? LeBron James deja dudas sobre su futuro

En los playoffs de la NBA, Los Ángeles Lakers quedaron eliminados y, con esa eliminación, aumentó la expectativa sobre el futuro de LeBron James. El alero volvió a destacarse el lunes con 24 puntos y 12 rebotes, aunque no pudo evitar la derrota 115-110 ante Oklahoma City Thunder, equipo que selló la serie con un global de 4-0. Sin embargo, todavía es incierto si la estrella del baloncesto jugará otra temporada o si decidirá retirarse.

Aún es incierto el futuro de Lebron James

“No sé qué me depara el futuro”, afirmó la estrella de 41 años después de que su equipo fuera barrido por Oklahoma City Thunder en las semifinales de la Conferencia Oeste.

“Obviamente, la derrota todavía está muy fresca. Volveré a casa, hablaré con mi familia y, cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer. Me tomaré un tiempo, recalibraré y veré qué es lo mejor para mi futuro”, concluyó el máximo anotador histórico de la NBA.

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En la noche del 11 de mayo terminó la temporada número 23 en la carrera del basquetbolista de 41 años y la octava con Los Ángeles Lakers. El alero cerró la noche nuevamente como una de las figuras de su equipo, pero su rendimiento no fue suficiente para evitar la eliminación.



Rob Pelinka, presidente deportivo de Los Ángeles Lakers, confirmó que construirá el equipo alrededor del esloveno Luka Doncic, aunque aseguró que le dará a LeBron James el tiempo necesario para decidir su futuro en la NBA. Además, afirmó que nunca había visto “a un jugador honrar el juego de esa manera”.

“Le ha dado tanto a sus compañeros y a esta organización. Lo que más queremos es corresponderle ese honor”, señaló Pelinka, quien también agregó que cualquier equipo de la NBA quisiera contar con LeBron James en su plantilla.

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Tras reconocer la trayectoria de James, Pelinka reiteró que la intención de los Lakers es conformar un plantel competitivo alrededor de Luka Doncic, algo que podría ser incompatible con un contrato similar al actual de LeBron, quien recibe un salario anual de 52 millones de dólares.