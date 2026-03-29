Selección Colombia vs. Francia: un historial que ilusiona a la afición

Luego de que la Selección Colombia sufriera una caída ante la Croacia de Luka Modrić en el primer duelo preparatorio al Mundial, ahora los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán que levantarse y enfrentarse a un viejo conocido, Francia, duelo que será clave para lo que espera a la escuadra cafetera en la cita mundialista.

Colombia dejó ver problemas en defensa durante el duelo contra Croacia, por lo que el DT argentino deberá ajustar los errores que presentó el combinado nacional el pasado jueves para poder frenar el ataque francés, equipo que viene de vencer 2-1 a Brasil en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts.



Dato que ilusiona con la victoria de Colombia: ¿cuántas veces se ha enfrentado a Francia?

Francia es un viejo conocido de Colombia. A diferencia de Croacia, rival con el que tuvo su primer choque, con los franceses, los cafeteros ya han disputado cinco compromisos, caracterizados por partidos intensos y marcadores cerrados.

El primer antecedente se remonta a l 18 de junio de 1972, en la Copa Independencia de Brasil. En ese juego, ‘Les Bleus’ se impuso por 3-2.

En ese juego, ‘Les Bleus’ se impuso por 3-2. Tras ese encuentro, debieron pasar 20 años , el 18 de junio de 1972 para que Colombia se enfrentara de nuevo a Francia y se quitara la ‘espinita’, pues venció 3-1 a los franceses gracias a un triplete de Adolfo ‘El Tren’ Valencia.

y se quitara la ‘espinita’, pues venció 3-1 a los franceses gracias a un triplete de Adolfo ‘El Tren’ Valencia. El tercer capítulo de la historia fue en 2003, durante la Copa Confederaciones, donde Thierry Henry le dio la victoria a Francia por 1-0.

donde Thierry Henry le dio la victoria a Francia por 1-0. La historia se repitió en 2008, cuando en un choque previo a la Eurocopa , Franck Ribéry anotó el tanto de la victoria, firmando el 1-0 para Francia.

, Franck Ribéry anotó el tanto de la victoria, firmando el 1-0 para Francia. Finalmente, el duelo más reciente fue el 23 de marzo de 2018, bajo la dirección de José Pékerman. Colombia iba abajo en el marcador por 2-0. Sin embargo, Luis Muriel, Falcao y Juan Fernando Quintero firmaron una remontada en el Stade de France, y salieron ganadores por 3-2.

Si bien el historial le da ventaja a Francia por 3-2, los duelos con Colombia siempre han destacado por la paridad en el juego, así como por ser compromisos donde suele haber gol, lo que los hace atractivos, en especial cuando un torneo tan importante como el Mundial está cerca.