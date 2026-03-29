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Selección Colombia vs. Francia: un historial que ilusiona a la afición

Colombia enfrenta a Francia con la necesidad de corregir errores y apoyarse en un historial parejo que mantiene viva la ilusión de un buen resultado.

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