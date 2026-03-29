Selección Colombia vs. Francia: un historial que ilusiona a la afición

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Luego de que la Selección Colombia sufriera una caída ante la Croacia de Luka Modrić en el primer duelo preparatorio al Mundial, ahora los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán que levantarse y enfrentarse a un viejo conocido, Francia, duelo que será clave para lo que espera a la escuadra cafetera en la cita mundialista.
Colombia dejó ver problemas en defensa durante el duelo contra Croacia, por lo que el DT argentino deberá ajustar los errores que presentó el combinado nacional el pasado jueves para poder frenar el ataque francés, equipo que viene de vencer 2-1 a Brasil en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts.
Francia es un viejo conocido de Colombia. A diferencia de Croacia, rival con el que tuvo su primer choque, con los franceses, los cafeteros ya han disputado cinco compromisos, caracterizados por partidos intensos y marcadores cerrados.
Si bien el historial le da ventaja a Francia por 3-2, los duelos con Colombia siempre han destacado por la paridad en el juego, así como por ser compromisos donde suele haber gol, lo que los hace atractivos, en especial cuando un torneo tan importante como el Mundial está cerca.