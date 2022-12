Son las consecuencias de malas decisiones: Asprilla sobre salida de James del Bayern

Luego de la entrevista de James Rodríguez con Gol Caracol, en la que comentó que fue él quien tomó la decisión de irse del Bayern Múnich porque “no era feliz”, Faustino Asprilla calificó de una “mala decisión” el regresar al Real Madrid, donde el colombiano no es tenido en cuenta por Zidane.

“Me parece muy extraño que James haya decidido no quedarse en el Bayern, ahí están las consecuencias de muchas veces uno tomar malas decisiones. Él jugaba, la felicidad de un futbolista es jugar”, dijo el Tino.

El motivo de la salida de James del cuadro bávaro fue el no ser feliz en Múnich, razón por la que el mismo volante le pidió al club que no hiciera uso de la opción de compra por su pase.

“Estaré eternamente agradecido al Bayern y sobre todo a Jupp Heynckes, que sacó de mí un nivel increíble. Bayern Múnich es un club top, pero el que no quiso seguir fui yo. Ellos querían hacer el uso de la opción de compra, pero hablé con un dirigente para que no la hicieran porque no me sentía cómodo y no era feliz. Cuando pasa eso en tu vida tienes que tomar decisiones, ellos lo entendieron perfectamente. En ese momento mi decisión fue esa y no me arrepiento”, dijo James con Gol Caracol.

Sobre esto, para Asprilla fue una decisión que terminó afectando el presente de James, teniendo en cuenta que son pocos los minutos que tiene en cancha con el equipo de ‘Zizou’.

“Las ciudades tienen que ver mucho en las decisiones de los jugadores y las familias. Yo era feliz donde jugara al fútbol, a mí me tocó Newcastle, donde a veces salía el sol, luego nieve, luego llovía, algo rarísimo. A mí, después de que yo rodara una pelota, donde fuera, yo jugaba, no me importaba nada, yo jugaba fútbol”, agregó el exjugador de la Selección Colombia.

