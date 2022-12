Todo ha sido una verdadera pesadilla, pero al final se vio la luz: Robert Farah

El tenista colombiano Robert Farah, a quien le levantaron la suspensión este lunes dentro del proceso por dopaje tras dar positivo por boldenona, en diálogo con Blog Deportivo, se mostró muy contento con la decisión y dijo que ya está listo para empezar a competir.

“Me siento muy afortunado, me rodeé de abogados muy buenos, muy competentes. Me centré mucho en demostrar que sí fue un accidente y que en ningún momento se intentó hacer algo ilegal”, indicó.

Publicidad

Más temprano, Farah en Noticias Caracol expresó que lo que ha vivido en las últimas semanas “ha sido muy duro”, pero que se siente tranquilo y feliz con la decisión de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

“Solo tengo palabras de agradecimiento, estoy muy feliz en este momento. Esto ha sido muy duro, pero al final se vio la luz y estoy muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis patrocinadores y con mi novia porque me dieron la confianza para sacar esto adelante”, indicó.

Farah, que con la decisión podrá volver a competir y ya piensa en lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, indicó que este lunes se puso fin a una verdadera pesadilla, de la que, por fortuna, salió con los brazos en alto.

Publicidad

“Fue una pesadilla desde el primer correo que recibí. Cuando sabes que no has hecho nada malo, al principio se siente mucha impotencia. Tu mente está preparada para afrontar el primer mes del año y de repente te voltean el mundo y te voltean la vida (…) No es para nada fácil y solo te saca adelante el apoyo constante de la gente”, agregó.

Publicidad

“Tengo ganas de llorar, estoy muy feliz. He dedicado mi vida al deporte. El tenis es mi vida y siempre he intentado hacer las cosas bien y con profesionalismo (…) Me apegué a Dios y a su voluntad. Lo único que trato es ser mejor persona y mejor deportista”, dijo el tenista nacional.

“Quisiera agradecer a mi familia, a mi amigo y compañero Sebas (Cabal), mi equipo de trabajo y a todos mis amigos y fans en Colombia y el mundo que me apoyaron siempre, especialmente durante este tiempo tan desgastante en donde debí probar mi inocencia”, manifestó.

Reviva la entrevista completa con Noticias Caracol:

#LoÚltimo “Todo ha sido muy duro, pero al final se vio la luz”: Robert Farah se pronuncia luego de que ITF declarara que no “cometió ninguna falta” y que la boldenona “llegó a su cuerpo de forma involuntaria” - https://t.co/VrC8ZQNB99 pic.twitter.com/xHB6D5zY5V — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 10, 2020

Publicidad