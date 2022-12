Todo lo que me pasó en 2017 me deja en máxima plenitud: Santiago Giraldo

En entrevista para El Camerino, el tenista pereirano reconoció que le gustan los caballos, la naturaleza y disfruta de una buena cabalgata. También habló de lo que más recuerda y agradece del 2017.

“Me siento feliz, muy bien conmigo mismo, en plenitud máxima y todo lo que me ha pasado es un gran aprendizaje”, señaló Santiago Giraldo.



Publicidad

Vea también Rafa Nadal es el mejor tenista de 2017, según la Federación Internacional de Tenis

El jugador aseguró que paró un tiempo en el tenis para volver a sentir las ganas de regresar a las canchas. En este tiempo disfrutó de viajes para desconectarse y hacer una pausa.

“Desde que tengo 7 años he sido competitivo y la real fatiga no fue de viajar ni de entrenar sino de competir todos los días, eso es agotador. Eso era un fracaso sentir en la cancha esa zozobra y no disfrutarlo, por eso me alejé un tiempo”, añadió Giraldo.

Giraldo manifiesta que lleva jugando 12 años y está por debajo del promedio del top 100.

Publicidad

“Tú ves un Federer que se retira unos meses y vuelve a estar en el top ten y la mayoría de ellos está por encima de los 30 años.”, indicó.

Señaló que en enero comenzará su plan de entrenamiento y trabajar con su nuevo preparador físico entrenando entre Bogotá y Cartagena.

Publicidad

“Al tenis le agradezco mucho porque ha sido la parte más importante de mi vida. Es un deporte que me ha permitido compartir con la gente tantas cosas, momentos y sensaciones”, agregó Giraldo.

¿Cómo comenzó en el tenis?

Publicidad

Santiago Giraldo asegura que el acompañamiento en el camino por este deporte fue fundamental, su hermana juega tenis y es su manager actualmente.

“Es una lástima que muchos tenistas digan que odian el tenis porque igual trabajan en esto. Uno entiende el sufrimiento por el que pasan y es una paradoja”, dice Santiago Giraldo.

Publicidad

Escuche el audio completo de esta entrevista