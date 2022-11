Veo al Tottenham más abajo que el Liverpool: Batistuta sobre final de Champions

Gabriel Omar Batistuta, quien fue un referente de ataque de la selección argentina, habló con Blog Deportivo sobre su etapa como futbolista.

“Considero que mi carrera terminó en el 2003 en Italia. Duró 16 años que parecen ayer y eso es triste, pero salgo a caminar y la gente me hace sentir vivo todavía, así que el recuerdo está fresco” dijo.

Final de la Champions League

“Creo que si hubiera puntos ganaría el Liverpool. Me parece que es un equipo que viene jugando, hace ya un tiempo, bien. Está manteniendo un estilo de juego, una concentración y una disciplina desde hace rato. El Tottenham llega cayéndose a pesar que la clasificación a la final fue heroica, pero lo veo un poco abajo del Liverpool”, señaló.

El mejor jugador en la final

“El jugador que más me impresiona, y es probablemente porque hace un tiempo no tenía una buena imagen es Virgil van Dijk (defensa del Liverpool), es un central increíble, lo miré atentamente en las semifinales y no erró nada, tiene una ubicación increíble y aparte hace goles”, resaltó.

Escuche aquí el audio completo: