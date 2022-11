¡Y no es para el Real Madrid! En España hablan del regreso de James

El volante colombiano James Rodríguez regresaría al fútbol español, pero no precisamente al Real Madrid, según informó el programa El Chiringuito.

De acuerdo con el programa, James sería pretendido por el Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone, donde compartiría con el también colombiano Santiago Arias.

El negocio, según comentaron en el programa español, se haría directamente con el Bayern Múnich y el Real Madrid quedaría por fuera del millonario traspaso.

"El Atlético de Madrid tiene pensado traer a jugar en el Wanda a James Rodríguez ¿Cómo lo piensan hacer? Que el Bayern ejerza la opción de compra que tiene sobre el jugador de 42 millones de euros y luego que el Atleti le pague al Bayern 60 millones de euros. Si el Bayern decide hacerlo así, se quedaría con todo y el Madrid no tendría derecho a nada”, aseguró el periodista Eduardo Inda.

Sin embargo, el también periodista Edu Aguirre recordó que la intención del Bayern es no ejercer la opción de compra porque “James les ha dicho que no quiere estar ahí”.

“Al día de hoy no se ejerce la opción de compra y James volverá a Madrid, al Real (…) No es la primera opción ir al Atlético”, agregó Aguirre.

El futuro de James se definirá en las próximas semanas. El Bayern tiene la primera opción para decidir sobre el colombiano. Juventus, PSG y Manchester United son clubes que también han sonado como posibles interesados en el volante nacional.

