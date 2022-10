"Yo pienso que en Alemania a él le va bien": padre de Jhon Córdoba

El exjugador del Unión Magdalena Acisclo Córdoba habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre el momento deportivo que vive su hijo, Jhon Córdoba, en la segunda división de Alemania donde lleva 33 goles.

“Aún no se sabe cuál será el futuro de Jhon, hay que esperar que termine el campeonato. Al parecer, hay interés de otros equipos en otras ligas y en la misma Alemania”, dijo.

Por otro lado, Córdoba reveló cuáles son los consejos que él como padre y exfutbolista le dio a su hijo.

“Siempre he dicho que el delantero tiene que hacer gol, el que no haga gol no sirve, puede correr mucho para los lados, pero no sirve”, comentó.

Asimismo, el exfutbolista chocoano comentó sobre en cuál equipo o liga le gustaría ver a su hijo jugando.

“Yo pienso que en Alemania a él le va bien. No sé si en la liga española, pero a mí me gustaría”, añadió.

Escuche aquí el audio completo: