Yonny Hernández saldrá en la undécima posición este domingo en el MotoGP

El español Marc Márquez (Honda) saldrá desde la primera posición el domingo en el Gran Premio de Francia de MotoGP tras firmar la 'pole' este sábado en el circuito de Le Mans e intentará recortar los 26 puntos de desventaja que cuenta respecto al líder Valentino Rossi, que partirá séptimo.

El vigente doble campeón del mundo consiguió la 53ª 'pole' de su carrera, la 25ª en MotoGP y la tercera de la temporada, por delante del italiano Andrea Dovizioso (Ducati) a medio segundo, y del español Jorge Lorenzo (Yamaha), que había dominado los ensayos libres.

El colombiano Yonny Hernández (Ducati Pramac) saldrá desde la cuarta línea, en la undécima posición, entre medias de los hermanos españoles, Aleix y Pol Espargaró.

Mientras que el líder del Mundial, el italiano Valentino Rossi (Yamaha) saldrá desde la séptima posición, justo por delante del español Dani Pedrosa (Honda), que vuelve a la competición tras operarse el antebrazo derecho y perderse tres carreras.

"Podía haber ido un poco más rápido, pero al final no he sido capaz de conseguirlo. Lo más importante es que hoy me he encontrado mejor físicamente que ayer y eso es muy bueno", declaró Pedrosa al final de la clasificación.

Márquez, que en las sesiones de ensayos solo pudo ser sexto, se aprovechó del asfalto seco y paró el crono en 1:32.246.

"En la sesión cronometrada hemos utilizado la mejor puesta a punto que hemos encontrado. Hemos tenido la suerte de que la pista estaba en buenas condiciones y eso me ha permitido pilotar bien", comentó el joven piloto de Cervera.

Pese a conseguir la 'pole', Márquez, cuarto en el Mundial de pilotos, cede el favoritismo a su compatriota Jorge Lorenzo para la carrera del domingo (12h00 GMT) en el circuito Bugatti.

"Mañana (domingo) nos espera una carrera muy dura, porque especialmente Jorge (Lorenzo) tiene muy buen ritmo. Intentaremos estar lo más cerca posible de él".

En el box de Yamaha, por su parte, se muestran confiados por el ritmo del piloto mallorquín aunque salga desde la tercera plaza. No ocurre lo mismo, con Rossi. Il Dottore no consiguió encontrar un buen rendimiento de su moto durante todo el fin de semana.

"Esta mañana sufrimos. Entendimos que nuestras modificaciones no eran buenas y hemos cambiado muchas. Aunque no somos lo suficientemente rápidos, creo que con más vueltas hubiéramos ido más rápido", se lamentó Rossi, líder del Mundial con 82 puntos.

En Moto3, la nueva promesa del motociclismo francés Fabio Quartararo, de 16 años, saldrá por segunda vez en su carrera (pasado GP de España) desde la primera posición tras firmar el mejor tiempo en la clasificación.

Quartararo, que contará con el apoyo local, quedó por delante del español Jorge Navarro (Honda) y del italiano Francesco Bagnaia (Mahindra).

El líder de la categoría, el británico Danny Kent partirá desde los últimos puestos de la parrilla de largada.

En la categoría intermedia, Moto2, el español Alex Rins (Kalex) fue el más rápido en la sesión de clasificación y consiguió su 13ª 'pole', la primera en Moto2.

En una sesión muy igualada, Rins aventajó al británico Sam Lowes (Speed Up) en menos de una milésima, mientras que, el líder del Mundial, el francés Johann Zarco, arrancará desde la tercera posición.

AFP