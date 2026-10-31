A estos pensionados no se les pagaría prima en diciembre: ley confirma la decisión

En Colombia, la mayoría de los pensionados recibe una mesada adicional en diciembre, conocida como prima de Navidad o mesada 13. Sin embargo, hay casos en los que las personas que reciben una prestación del sistema pensional no tienen derecho a este pago, debido a determinadas condiciones.

Por esta razón, es importante revisar el comprobante de pago y verificar qué tipo de prestación se recibe. La diferencia entre una pensión reconocida, una indemnización sustitutiva y un beneficio de ahorro puede determinar si una persona tiene derecho a la mesada adicional de fin de año.

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¿Qué pensionados no reciben la prima de Navidad en Colombia?

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, existen grupos específicos que no tienen derecho a recibir la mesada 13.



Pagos de pensiones // Fotos: AFP / Blu Radio

Uno de ellos corresponde a las personas cuya pensión se reconoció después del 31 de julio de 2011 y cuyo monto supera los 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). En estos casos, las condiciones de reconocimiento y el valor de la mesada determinan si existe una exclusión del pago adicional.

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Por otro lado, están quienes recibieron una devolución de aportes o una indemnización sustitutiva. Estos pagos se entregan a personas que cotizaron al sistema pensional, pero no alcanzaron las semanas de cotización o el capital necesario para obtener una pensión. En estos casos, reciben sus recursos mediante un pago único y no como una mesada pensional.

Por lo tanto, haber cotizado durante varios años no significa que una persona tenga automáticamente derecho a la prima de Navidad. Es necesario establecer qué prestación le fue reconocida y bajo qué condiciones.

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¿Los beneficiarios de BEPS reciben la mesada 13?

Las personas vinculadas al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) tampoco reciben la prima de Navidad en los mismos términos que los pensionados.

Este programa funciona como un mecanismo de ahorro para la protección económica durante la vejez y no corresponde a una pensión contributiva convencional. Por esa razón, sus beneficiarios no cuentan con el derecho a la mesada 13 en las condiciones descritas para los pensionados.

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Antes de diciembre, quienes tengan dudas sobre su situación pueden consultar la información de su prestación ante la entidad que administra sus recursos y revisar los conceptos incluidos en sus comprobantes de pago.