Audifarma abre vacantes en Bogotá, Barranquilla, Manizales y Pereira: perfiles y cómo postularse

Audifarma, empresa dedicada a la dispensación de medicamentos en Colombia, anunció en octubre de 2026 la apertura de nuevas vacantes de empleo en varias ciudades del país. La convocatoria está dirigida a personas con formación en áreas farmacéuticas, asistenciales, médicas, administrativas, contables y tecnológicas.

Según el comunicado de prensa de la compañía, esta convocatoria hace parte de su trabajo para fortalecer sus operaciones y generar oportunidades laborales en Colombia. Las ofertas de trabajo están disponibles en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Manizales y Pereira, entre otras.

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Ciudades donde Audifarma tiene vacantes disponibles

La empresa confirmó que las nuevas plazas se distribuyen en distintas regiones del país. Entre las ciudades mencionadas en el anuncio están:

Bogotá

Barranquilla

Manizales

Pereira

Audifarma precisó que la convocatoria también incluye otras ciudades, por lo que las personas interesadas deben consultar el portal oficial de la compañía para conocer la ubicación exacta de cada cargo.



Perfiles que busca Audifarma en esta convocatoria

La oferta laboral abarca perfiles de distintos niveles de formación y áreas de conocimiento. De acuerdo con la información entregada por la empresa, los cargos se agrupan así.

Cargos en el área farmacéutica

Uno de los grupos con más perfiles es el farmacéutico, relacionado directamente con la actividad principal de la compañía. La convocatoria incluye vacantes para:

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Auxiliares de farmacia

Regentes de farmacia

Cargos en el área de la salud

Audifarma también busca personal del sector asistencial y médico. Entre los perfiles de esta área están:

Personal de enfermería

Médicos especialistas

Cargos administrativos, contables y tecnológicos

La convocatoria no se limita al sector salud. La empresa abrió vacantes para profesionales de áreas de apoyo a la operación, entre ellos:

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Profesionales en ingeniería de sistemas

Profesionales en contaduría

La compañía señaló que estos son algunos de los cargos disponibles y que la convocatoria incluye otros perfiles adicionales.

Beneficios para los colaboradores de Audifarma

Además de la vinculación laboral, Audifarma informó que ofrece a sus colaboradores otros beneficios dentro de su política de bienestar. Según la empresa, estos incluyen:

Ambiente de trabajo colaborativo

La compañía indicó que promueve un ambiente de trabajo cálido y colaborativo entre sus empleados.

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Voluntariado en obras sociales

Los trabajadores de Audifarma tienen la posibilidad de participar como voluntarios en diferentes obras sociales que impulsa la organización.

Fondo de empleados

La empresa cuenta con un fondo de empleados que, según el comunicado, busca apoyar los proyectos personales de sus colaboradores.

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Cómo postularse a las vacantes de Audifarma

Las personas interesadas en aplicar a estas ofertas de empleo pueden consultar las vacantes disponibles y los requisitos de cada cargo en el sitio web oficial de la compañía, en la sección “Trabaja con nosotros”:

audifarma.com.co/inicio/trabaja-con-nosotros

En esa página, la empresa habilitó además un canal de WhatsApp llamado “Oportunidades Laborales Audifarma”, a través del cual se puede acceder a la información sobre los procesos de selección.

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Requisitos para aplicar

Los requisitos varían según el cargo. Cada vacante publicada en el portal detalla la formación académica, la experiencia y las condiciones exigidas para el puesto. Por esta razón, la compañía recomienda revisar la información específica de cada oferta antes de postularse.

Canales oficiales de postulación

Audifarma dirigió a los aspirantes únicamente a su página web y al canal de WhatsApp vinculado a esa sección. Para evitar fraudes en procesos de selección, se recomienda a los aspirantes acceder a las ofertas solo a través de los canales oficiales que la empresa indica en su comunicado.

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Una convocatoria para distintos niveles de formación

La amplitud de perfiles incluidos en esta convocatoria permite que aspirantes con formación técnica, tecnológica y profesional encuentren opciones dentro de la compañía. La oferta reúne cargos operativos de farmacia, personal asistencial de salud, médicos con especialización y profesionales de áreas como sistemas y contabilidad.

Con esta apertura de vacantes en Bogotá, Barranquilla, Manizales, Pereira y otras ciudades, Audifarma continúa con la generación de empleo en el sector de la dispensación de medicamentos en Colombia. Las personas interesadas pueden consultar en el portal oficial de la empresa el listado actualizado de cargos disponibles.