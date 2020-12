A las centrales obreras nada les gusta: SAC sobre aumento de 3.5% del salario mínimo

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), habló en Mañanas BLU sobre el incremento del 3,5 % en el salario mínimo y aseguró que le da ingreso real a los trabajadores. Ante el rechazo que manifestaron las centrales obreras frente al incremento, que consideraron incipiente y humillante, el dirigente gremial atacó a sectores sindicales y aseguró que "nada les gusta".

"No es el incremento que pretendían las centrales obreras, pero es que ese incremento de más del 12 % francamente era irreal en medio de las condiciones económicas que tiene el país", declaró.

"Ese aumento del 3,5 % le da ingreso real a los trabajadores. Indudablemente no es la cifra que muchos colombianos quisieran", añadió.

El presidente de la SAC arremetió contra los sectores sindicales y aseguró que "nada les gusta".

"A las centrales obreras nada les gusta, no les gusta el incremento del salario mínimo, no les gusta que haya una reforma laboral, no les gusta nada de las cosas que deberían ayudar a contribuir las condiciones de los trabajadores en el país", sostuvo.

Escuche a Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, en entrevista con Mañanas BLU: