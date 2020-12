Subir 1.000 pesos diarios el salario mínimo es una humillación: Central Unitaria de los Trabajadores

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, calificó de humillante el incremento del salario mínimo en un 3,5 %. El dirigente sindical, el en entrevista con Mañanas BLU, calificó el aumento de "burla" y manifestó su rechazo absoluto.

"Lo del anuncio de que se pasó el millón de pesos tiene un año de retraso. Eso debió haber sucedido hace un año cuando se planteó la aspiración del millón de pesos", declaró

"Desde las centrales obreras nos parece una burla. Nos parece una decisión alejada de las necesidades que tiene el país en este momento, alejada de las penurias que están pasando sectores de menores ingresos. Ni siquiera se compadece con lo que han planteado bastos sectores empresariales distintos al Consejo Gremial", agregó.

Según el presidente de la CUT , el incremento del mínimo es humillante en comparación con la subida de honorarios a congresistas y altos funcionarios estatales.

"Resulta totalmente humillante frente al incremento del 5,2 % para los congresistas y altos funcionarios del Estado", opinó Orjuela.

El sindicalista cuestionó la afirmación del presidente, en el sentido en que el aumento del mínimo es más que el doble de la inflación causada en 2020.

"La inflación de este año que está terminando y la inflación del año entrante no van a ser inflaciones que reflejen los controles del Banco de la República, van a estar es marcadas porque la gente no tiene ingreso. La inflación de este año no fue producto de políticas del Banco de la República, fue el producto de que la gente no tiene con qué comprar", afirmó.

Escuche al presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, en entrevista con Mañanas BLU: