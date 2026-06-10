Abren convocatorias en el extranjero para financiar proyectos de mujeres: así puede aplicar

Las mujeres que lideran emprendimientos, iniciativas sociales, proyectos científicos o proyectos de innovación tienen una nueva ventana de oportunidades para acceder a financiación internacional. Diversas organizaciones globales abrieron convocatorias dirigidas exclusivamente a fortalecer el liderazgo femenino mediante recursos económicos, mentorías, formación especializada y acompañamiento profesional.

La noticia cobra especial relevancia en un contexto donde todavía persisten brechas importantes en sectores estratégicos. De acuerdo con cifras de la UNESCO, apenas una de cada tres personas dedicadas a la investigación científica es mujer y, en áreas como la inteligencia artificial, la participación femenina alcanza solo el 22 %. En América Latina, aunque las mujeres representan más de la mitad de la población universitaria, su presencia en carreras de ingeniería y tecnología sigue siendo limitada.

Convocatorias internacionales para financiar proyectos liderados por mujeres

Según Nadia Sánchez, experta en liderazgo femenino e igualdad de género, cada vez más fondos internacionales están destinando recursos exclusivos para impulsar proyectos liderados por mujeres en áreas como emprendimiento, sostenibilidad, innovación, educación e impacto social.



Entre las oportunidades disponibles durante este año se encuentran:



Cartier Women’s Initiative 2027.

Global Fund for Women.

Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres.

L'Oréal-UNESCO For Women in Science.

Pivotal Ventures.

Vital Voices Global Leadership Network.

Programas de aceleración para emprendedoras impulsados por Echoing Green, Acumen y Ashoka Changemakers.

Mujeres líderes se forman en el colegio, no en la universidad Freepik

Becas y apoyos para emprendimiento, ciencia y liderazgo femenino

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Las convocatorias están dirigidas a perfiles diversos. Algunas se enfocan en empresas con impacto social o ambiental, mientras que otras apoyan proyectos relacionados con derechos de las mujeres, investigación científica, desarrollo tecnológico o liderazgo comunitario.

También existen programas que ofrecen acompañamiento estratégico y acceso a redes internacionales de contactos, factores que suelen ser determinantes para el crecimiento de iniciativas lideradas por mujeres.

La experta destaca que estas oportunidades cuentan con respaldo institucional y buscan aumentar la participación femenina en espacios donde históricamente ha existido una menor representación.

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Así puede aplicar a las convocatorias para mujeres en 2026

Las interesadas deben revisar cuidadosamente los requisitos de cada programa, verificar las fechas de cierre y preparar la documentación exigida por cada organización.

Uno de los aspectos más importantes durante el proceso de postulación es demostrar el impacto de la iniciativa, el liderazgo de quien la presenta y el potencial de crecimiento del proyecto. Asimismo, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de cada convocatoria para conocer detalles sobre condiciones, cronogramas y criterios de selección.

Con varias convocatorias que cerrarán durante los próximos meses, estas oportunidades se convierten en una alternativa para que más mujeres accedan a recursos, formación y visibilidad internacional que les permita llevar sus proyectos al siguiente nivel.

Las interesadas pueden consultar los requisitos y formularios de aplicación en los sitios oficiales de cada iniciativa: