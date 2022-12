Acato decisión de la Corte sobre impuesto solidario, no tiene efectos negativos: Duque

El presidente Iván Duque se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el impuesto solidario para funcionarios que ganen más de 10 millones de pesos al mes. Indicó que el impacto económico no se sentirá este año gracias a que la corte permitió que el dinero se sume al pago de renta.

En entrevista con W Radio agregó que en el caso particular del impuesto solidario el Gobierno buscaba equidad en medio de la pandemia: un impuesto por 3 meses, que solamente se aplicaría a los funcionarios públicos que tuvieran ingresos superiores a 10 millones de pesos con una carga que aumenta en la medida que aumenta el ingreso, porque los funcionarios públicos son los que en medio de esta situación tienen una mayor estabilidad y garantía laboral. Desde el punto de vista de eficiencia se aplicó porque era un recaudo rápido y certero.

El presidente Duque aclaró que no se aplicó al sector privado por la incertidumbre laboral y los golpes de la pandemia sobre este sector y resaltó que la decisión del corte no tiene efecto fiscal adverso este año y quienes lo pagaron, lo podrán tramitar para los descuentos de la declaración de renta del 2021.

“La corte se ha pronunciado, yo acato el pronunciamiento de la corte, nosotros lo tenemos que procesar, hay algo importante y es que no tiene efectos fiscales negativos este año y quienes ya pagaron el impuesto lo podrán imputar con respecto a la declaración de renta del año 2021. Es muy difícil anticipar y predecir. De hecho, cuando uno mira emergencias económicas en la historia reciente del país, hay muchas que inclusive se han caído y otras que han tenido decretos aprobados y otros rechazados”, indicó el presidente.

El presidente Iván Duque salió en defensa de sus ministras, de la canciller Claudia Blum que no habla en medios, defendió su labor y su trayectoria y también se refirió a las supuestas grietas o distanciamiento con la ministra de Ciencias Mabel Torres, aseguró que esa cartera no lidera el tema de adquisición de las vacunas y por eso no ha estado en las reuniones porque por ley el programa de inmunidad está a cargo del Ministerio de Salud.