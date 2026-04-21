Alerta en Colombia por el "cartel de la insolvencia": de las vacaciones a posibles penas de cárcel

La Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) ha emitido una alerta urgente sobre la existencia de una estructura criminal denominada el "cartel de la insolvencia", la cual utiliza engaños y fraudes para evitar que las personas paguen sus obligaciones financieras.

Según Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, este fenómeno ha provocado un disparo injustificado en las solicitudes de quiebra en el país, pasando de 400 casos hace una década a una proyección de más de 30,000 para este año, a pesar de que Colombia no atraviesa una recesión económica.

El "anzuelo" de las redes sociales.

La organización criminal opera principalmente a través de plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, donde atraen a personas naturales con promesas de eliminar sus deudas mientras disfrutan de lujos.

El esquema es agresivo y directo: "Saca un crédito, por ejemplo, de 30 millones de pesos y vete de vacaciones. Busca unas vacaciones de 20. Nosotros te inventamos un caso de insolvencia, falsificamos un caso... creamos unas empresas de papel que simulen que les debes plata", explicó Malagón durante la entrevista.



Este método no solo afecta a los bancos, sino también a cooperativas, fondos de empleados e incluso a la administración tributaria, con anuncios que invitan incluso a dejar de pagar impuestos bajo la falsa promesa de una insolvencia negociada.



Empresas de papel

El modus operandi del cartel se basa en la creación de pasivos ficticios para diluir el peso de los acreedores reales. Malagón detalló que utilizan empresas de fachada, a veces creadas a nombre de personas que están en la cárcel, denominadas "kiroamigos".

El presidente de Asobancaria puso un ejemplo claro de cómo defraudan el sistema: si una persona debe 50 millones a un banco, el cartel le inventa deudas por 200 millones con empresas fachada.

Al ser estas últimas las acreedoras mayoritarias en un centro de conciliación, imponen condiciones desfavorables para el banco original. "¿Dónde está el negocio para la empresa criminal? En los 25 restantes que dejé de pagarle... ahí está la comisión para ellos. Entonces, cobran 5 o 10 millones de pesos", puntualizó el directivo.



Consecuencias legales y profesionales

La red involucra a oficinas de abogados y contadores que ya están bajo la lupa de las autoridades. Asobancaria, representada legalmente por el abogado Iván Cancino, busca no solo la denuncia pública sino la judicialización por delitos como fraude en documento y concierto para delinquir.

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Malagón advirtió que los ciudadanos que caen en estas redes ponen en riesgo su libertad y su futuro financiero: "Si usted entra en un sistema como estos puede terminar en la cárcel... no dañen su historial crediticio".

Escuche aquí la entrevista: