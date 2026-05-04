ANI deberá pagar más de 3 billones de pesos a la concesión Ruta al Mar tras decisión judicial

Una decisión judicial internacional dio decisión final al pleito entre la concesión Ruta del Mar S.A.S y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en la que se determinó que el estado deberá pagar $3.306.292.000.000 (Tres billones trescientos seis mil doscientos noventa y dos millones de pesos colombianos) y así mismo la finalización del contrato de manera anticipada por incumplimientos contractuales, desequilibrios economico y riesgos no compensados de la vía al mar que desde aproximadamente el año 2018 registraba demoras y denuncias en el proyecto.

De acuerdo con el laudo, la ANI está obligada a pagar ese monto por consecuencia de: materialización del riesgo derivado de la falta de aumento de las tarifas de la Estación de Peaje Carimagua, por la insuficiencia de aplicar el valor estimado para las compensaciones ambientales, la falta de activación de pólizas para cubrir efectos de la vía en sitios inestables como la unidad funcional 4 y 5 que conecta el departamento de Sucre con Bolívar y los gastos de honorarios y de arbitraje.

“Desestima todas las demás pretensiones y peticiones de ambas Partes en todas sus partes.” Cita el laudo de más de 190 páginas.

Caber recordar que en principio las pretensiones de pago era aproximadamente de 4.5 billones de pesos, de los cuales la ANI siempre rechazó y defendió la legalidad de las actuaciones, argumentando que muchas de las situaciones alegadas deban correr por parte de la concesionaria, ya que respondía a riesgos propios del contrato y que no eran atribuibles a la entidad.



El laudo pone fin a un proceso arbitral iniciado en 2023, que incluyó audiencias, pruebas documentales, peritazgos técnicos y testimonios de ambas partes. La decisión final establece las responsabilidades contractuales y define las obligaciones económicas derivadas del conflicto, así como la distribución de las costas del proceso, marcando un precedente relevante para futuros proyectos de infraestructura en el país.

Decisión ANI Foto: Suministrada

Decisión ANI Foto: Suministrada

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