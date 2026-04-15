Piden a ANI celeridad en permisos para entrada en operación de la nueva regasificadora de Cartagena

En medio de las alertas por el déficit en la producción de gas natural que enfrenta el país, Ecopetrol y Frontera Energy pidieron celeridad a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en la aprobación del permiso que permitirá la entrada en operación, a finales de este mismo año, de una nueva planta regasificadora en Cartagena.

De acuerdo a las dos empresas que tienen a su cargo la puesta en marcha de la que sería la segunda regasificadora en el país, en este momento el avance del proyecto depende del trámite de la “modificación no sustancial de la concesión portuaria” ante la ANI, que se viene adelantando desde diciembre de 2025.

Orlando Cabrales, ceo de Frontera Energy, la empresa encargada de la infraestructura del proyecto que estará ubicado en la terminal marítima Puerto Bahía, explicó que se requiere urgentemente que este permiso se aprobado máximo en un mes.

“Básicamente lo que la ANI tiene que aprobar, es que dentro del área marítima, donde va a estar ubicado el barco, el punto donde se amarra el barco. Es decir el sistema de amarre, hay que hacer unos micropilotes sobre el lecho marino para poder amarrar permanentemente el barco”, detalló.



Cabrales además señaló que este es un proyecto estratégico para el país, pues podría alcanzar una capacidad de procesamiento de 370 millones pies cúbicos día de gas natural en su tercer año de operación.

“La fecha estimada que tenemos entrada es tener el primer gas en diciembre de este año, sujeto a los permisos, tanto de la ANLA que va por muy buen camino, tanto por la ANI ir obviamente pediríamos aceleración para tener ese permiso antes de que termine este mes y poder traer ese primer gas que necesita el país para poder satisfacer la demanda de gas, cuyos usuarios en un 85% son los estratos populares”, dijo.

Por su parte, el presidente (E) de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, indicó que este proyecto tendrá capacidad de importar y regasificar en los primeros dos años, 126 millones pies cúbicos de gas natural por día, lo que garantizaría al menos el 60% del abastecimiento en el centro del país.

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“Nosotros desde Ecopetrol adelantamos un proceso de comercialización de 126 millones de pies cúbicos día, para esto logramos que tuvieran interés sobre esta oferta 44 empresas, de las cuales se asignaron a tres empresas estos 126 millones de pies cúbicos aproximadamente, pero para que se materialice el proyecto se requiere que se haga una interacción con las instituciones, ya tenemos varios permisos, pero ahora lo importante es avanzar con la Autoridad de Licencias Ambientales que va muy bien, y con la Agencia Nacional de Infraestructura”, sostuvo.