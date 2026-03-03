Barril de petróleo Brent supera los 85 dólares, su nivel más alto desde 2024; gas natural se dispara

Los precios del petróleo continúan disparándose el martes, ya que el mercado teme que la guerra de Irán dure tiempo, lo que provocaría importantes interrupciones en el suministro, con el estrecho de Ormuz impracticable y las infraestructuras energéticas afectadas.

Hacia las 11H30 GMT del martes, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo subía un 7,94% hasta los 83,91 dólares, minutos después de haber alcanzado los 85,12 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en abril, avanzaba un 7,36% hasta los 76,47 dólares.

Los precios del petróleo y el gas se dispararon, el dólar se fortaleció y las bolsas europeas cayeron: la guerra en Medio Oriente desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sacudió a los mercados, con la excepción de Wall Street.



En su tercer día, el conflicto empeoró y se expandió a distintos frentes, con nuevos bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán, que continúa atacando a los países del Golfo e incluso a territorio de la Unión Europea en Chipre.

"Las repercusiones (económicas) son amplias, pero los efectos más significativos se refieren a los precios de la energía y al mercado de bonos soberanos", comentó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

Wall Street cerró el lunes con resultados dispares, pero resistiéndose a la tendencia a la baja que arrastró a la mayoría de los demás mercados bursátiles por los temores a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Los más perjudicados fueron las bolsas de Asia y las plazas europeas, ya que los inversores buscaron protegerse y apostaron por valores refugio como el dólar y el oro. El dólar escaló 1% frente a otras monedas y el oro ganó 1% y cotizaba a 5.298,90 dólares la onza.

El conflicto regional compromete el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

El barril de Brent del mar del Norte subió un 7,26% hasta 77,74 dólares, unos 15 dólares por encima del precio de comienzo de año.

El West Texas Intermediate (WTI) cerró con un alza del 6,28% hasta 71,23 dólares por barril.

El precio del barril de Brent llegó a dispararse casi un 14% y el de WTI, cerca de un 12% en la apertura, después del fin de semana en el que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán que mató al guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos mandos.

El Brent, referencia internacional del oro negro, ya había incorporado progresivamente una prima de riesgo geopolítico hasta situarse en 72 dólares el viernes, escalando desde los 61 dólares del inicio del año.

"El tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz [...] está virtualmente paralizado", indicó Kristian Kerr, de la firma LPL Financial.

Un general de los Guardianes de la Revolución de Irán amenazó el lunes con "quemar cualquier barco" que intente cruzar el importante paso.

El sector petrolero terminó además al alza en Nueva York, con Chevron anotándose un 1,47% y ExxonMobil un 1,11%.

- Riesgos de inflación -

Las bolsas europeas cerraron a la baja, con una caída de 2,17% en París, una baja de 2,56% en Fráncfort, de 1,20% en Londres y de 1,97% en Milán. En Madrid la plaza cedió 2,62%.

Las bolsas en Asia bajaron. Tokio terminó la sesión con una caída de -1,4% y Hong Kong, de -2,1%. Todas las bolsas del continente cerraron en rojo, salvo la de Shanghái, que terminó la sesión con una leve subida de 0,5%.

En Nueva York, el Dow Jones cedió un 0,15%, el Nasdaq subió un 0,36% y el S&P 500 se mantuvo estable (+0,04%).

El mercado de deuda también se vio sacudido el lunes, con aumentos en los bonos a 10 años del Departamento del Tesoro estadounidense subieron hasta 4,03% desde el 3,94% con el que cerraron el viernes.

De acuerdo con Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones, "durante los últimos 15 años, los inversores (estadounidenses) han aprendido a no reaccionar de forma exagerada a los grandes titulares geopolíticos".

"El alza en los precios del gas sugiere que el conflicto tendría graves implicaciones macroeconómicas globales", indicó Kathleen Brooks. "La amenaza de llevar al fin la fase desinflacionaria en Europa y Estados Unidos, que ha respaldado las perspectivas económicas en ambos lados del Atlántico".

Tras el ataque del domingo a varios buques en la zona del Golfo, la Organización Marítima Internacional (OMI) llamó a las navieras a "evitar" la región.

El precio de los seguros se ha vuelto prohibitivo y las principales compañías han confirmado la suspensión de su paso por la zona.

En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior al previsto.

El aumento de los precios de la energía, el incremento de los costes de transporte y la pérdida de ingresos para el transporte aéreo podrían tener "un efecto perjudicial sobre el crecimiento", declaró a la AFP el economista Eric Dor, de la Escuela de Administración IESEG de París.