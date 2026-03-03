En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Amenaza en Hidroituango
JEP
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Barril de petróleo Brent supera los 85 dólares, su nivel más alto desde 2024; gas natural se dispara

Barril de petróleo Brent supera los 85 dólares, su nivel más alto desde 2024; gas natural se dispara

Wall Street cerró el lunes con resultados dispares, pero resistiéndose a la tendencia a la baja que arrastró a la mayoría de los demás mercados bursátiles por los temores a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad