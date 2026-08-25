Anuncian cambios en los aportes a salud y pensión en Colombia: trabajadores tendrán nuevas reglas

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ingresó una nueva regulación que cambia las reglas de la seguridad social en Colombia y crea nuevas categorías al interior de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). La medida está dirigida a grupos específicos de trabajadores y, además, establece nuevas condiciones que permiten realizar aportes a pensión, riesgos laborales y salud.

Estos cambios se encuentran establecidos en la Resolución 1529 de 2026, con la que el Ministerio de Salud ajusta los anexos técnicos 2 y 3 de la Resolución 2388 de 2016. El cambio también contempla nuevas validaciones y un cronograma de implementación que se extenderá hasta abril de 2027.

¿Qué trabajadores tendrán nuevos tipos de cotización?

Resulta que con la nueva norma aparecen tres categorías de cotizantes dentro de la PILA, con condiciones diferentes de acuerdo con la actividad y la situación laboral de cada persona.



Cotizante 74: corresponde a recicladores de oficio pertenecientes a asociaciones de recicladores. En este caso, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales se realizan sobre un salario mínimo.

corresponde a recicladores de oficio pertenecientes a asociaciones de recicladores. En este caso, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales se realizan sobre un salario mínimo. Cotizante 75: está dirigido a trabajadores dependientes que comienzan un empleo y permanecen temporalmente en el régimen subsidiado de salud. Esto no elimina la obligación del empleador de realizar los aportes correspondientes.

está dirigido a trabajadores dependientes que comienzan un empleo y permanecen temporalmente en el régimen subsidiado de salud. Esto no elimina la obligación del empleador de realizar los aportes correspondientes. Cotizante 76: corresponde a trabajadores independientes de tiempo parcial que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo.

Adicionalmente, el tipo 51 está destinado solamente a los trabajadores dependientes de tiempo parcial.



El cambio que más impacto puede llegar a tener en el bolsillo se encuentra en el cotizante 76, pues la norma permite calcular los aportes a pensión según los días efectivamente trabajados durante el mes.

Ahorro - referencia // Foto: Lexica

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¿Cómo podrán cotizar a pensión los independientes de tiempo parcial?

Para estos trabajadores, la base de cotización a pensión quedaría relacionada con el número de días laborados:



De uno a siete días: un cuarto del salario mínimo.

De ocho a 14 días: dos cuartos.

De 15 a 21 días: tres cuartos.

De 22 a 30 días: un salario mínimo.

En materia de salud, quienes tengan ingresos inferiores a un salario mínimo y no tengan capacidad económica para ingresar al régimen contributivo podrán mantenerse o ingresar al régimen subsidiado, sin realizar aportes a salud.

¿Cuándo iniciará el cambio de aportes en seguridad social?

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Los beneficios para los trabajadores independientes de tiempo parcial empezarán a aplicarse desde el 1 de septiembre de 2026. Según la información suministrada, el ahorro estimado para un periodo de cuatro semanas será de $218.863, debido a la exclusión del aporte a salud y cajas de compensación.

La resolución también establece que la implementación de los cambios en la PILA tendrá un cronograma que llegará hasta abril de 2027, por lo que las modificaciones se aplicarán de manera progresiva.