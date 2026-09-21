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Blu Radio  / Economía  / Aseguradoras han pagado $274.590 millones por más de 85 mil reclamaciones tras el terremoto

Aseguradoras han pagado $274.590 millones por más de 85 mil reclamaciones tras el terremoto

En ocho días, la cantidad de dinero pagado aumentó 48 %, pues se pagaron $89.820 millones más frente a la semana anterior.

Escombros en Manizales
Rescatistas levantando escombros en Manizales
Foto de: AFP
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Seis semanas después del terremoto del pasado 10 de agosto, las aseguradoras estiman que el valor de los siniestros reportados asciende a $5,5 billones, un billón más que en el informe de la semana anterior. De acuerdo con Fasecolda, las compañías han recibido 85.496 reclamaciones y han pagado $274.590 millones en indemnizaciones.

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Con corte al 18 de septiembre, los pagos registran un crecimiento del 48 % frente al reporte anterior. Durante la última semana, las aseguradoras desembolsaron 89.820 millones de pesos adicionales para atender a los afectados por la emergencia.

Edificios construidos bajo la NSR-10M resistieron al terremoto en Cali
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En este momento, las compañías avanzan en la evaluación de los bienes afectados, con prioridad en los inmuebles colapsados y aquellos declarados como pérdida total. Este proceso se adelanta a través de más de 140 firmas de ajustadores, profesionales encargados de revisar los daños, cuantificar las pérdidas y determinar el alcance de las coberturas de cada póliza.

El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, destacó la importancia de este trabajo técnico para agilizar la atención de las reclamaciones y movilizar los recursos necesarios para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

“Quiero rendirle un homenaje a los ajustadores, que son un ejército de profesionales, hombres y mujeres, que están recorriendo todo el país, evaluando las pérdidas, acompañando a las víctimas del terremoto, y nos están ayudando para hacer estos pagos”, afirmó Morales.

redes eléctricas en Pereira.jpg
Redes eléctricas en Pereira.
Foto: Energía de Pereira.

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Por tipo de seguro, el ramo de incendio y terremoto concentra la mayor cantidad de siniestros, con 61.250 reclamaciones y un valor estimado de 4 billones de pesos. Le siguen los seguros de hogar, con 18.755 casos y pagos proyectados por 541.000 millones de pesos.

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En los seguros de automóviles se reportan 1.252 siniestros, con un valor estimado de 21.000 millones de pesos. Los riesgos laborales suman 1.137 reclamaciones, por 18.000 millones, mientras que los demás ramos registran 3.102 casos, con una estimación de 69.000 millones de pesos.

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