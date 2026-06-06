Así las empresas pueden evitar perder clientes: expertos revelan truco para redes sociales

En el panorama digital actual, donde los algoritmos de las redes sociales cambian constantemente y la competencia por la atención es feroz, el verdadero éxito de las marcas no está en acumular miles de seguidores, sino en cultivar su lealtad. Según datos de la consultora BDC, la creación de comunidades de nicho es una estrategia altamente efectiva que permite a las empresas retener a más del 85 % de sus clientes, gracias a que se genera un fuerte sentido de pertenencia.

Sin embargo, alcanzar este nivel de fidelización no es una tarea sencilla. La experta en estrategia digital Mónica Montañez advierte que la mayoría de las empresas colombianas aún no logran este objetivo porque confunden el alcance masivo con la conexión real. Las marcas suelen fallar al utilizar sus canales digitales únicamente como vitrinas de venta, ignorando las necesidades, los sueños o los problemas de sus seguidores. Cuando esto ocurre, la conexión se rompe y la comunidad se vuelve imposible de sostener en el tiempo.

Mujer haciendo compras por internet. Foto: Freepik.

¿Cómo pueden las empresas crear comunidades digitales que alcancen más del 85% de retención de clientes?

Para transformar una audiencia transaccional en una comunidad comprometida, la experta propone un proceso estructurado que cualquier pyme puede implementar en su día a día:



Conocimiento profundo: Definir con total precisión el público objetivo y la audiencia nicho a la que se desea servir, evitando intentar venderle a todo el mundo.

Definir con total precisión el público objetivo y la audiencia nicho a la que se desea servir, evitando intentar venderle a todo el mundo. Escucha activa: Monitorear de cerca las preguntas y preocupaciones de los usuarios para transformar el ruido digital en oportunidades de negocio.

Monitorear de cerca las preguntas y preocupaciones de los usuarios para transformar el ruido digital en oportunidades de negocio. Humanizar la marca: Mostrar los rostros detrás del servicio, los procesos y las lecciones aprendidas de los errores para derribar barreras corporativas.

Mostrar los rostros detrás del servicio, los procesos y las lecciones aprendidas de los errores para derribar barreras corporativas. Espacios de participación: Habilitar canales dinámicos donde las personas dejen de ser espectadores pasivos y puedan opinar de forma activa.

Habilitar canales dinámicos donde las personas dejen de ser espectadores pasivos y puedan opinar de forma activa. Constancia innegociable: Mantener la disciplina diaria de responder mensajes e interacciones con un interés genuino a largo plazo.

Pasar de la venta invasiva a la conexión auténtica

El núcleo de esta transformación radica en entender que las comunidades digitales no nacen de un éxito fugaz o de una publicación que se vuelva viral. Se requiere un cambio de mentalidad para dejar de ver a los usuarios como simples números en una pantalla.

Como bien señala la experta Mónica Montañez: "Cada vez más empresas entienden la importancia de tener presencia en redes sociales, pero son pocas las que realmente saben construir una comunidad. La mayoría sigue enfocada en conseguir seguidores, publicar promociones o aumentar las visualizaciones, cuando en realidad una comunidad se construye generando conversación, confianza y conexión constante". Al ceder espacio para que la audiencia aporte ideas y critique constructivamente, el usuario se convierte en protagonista y se fortalece el negocio.