Así lo beneficiará el nuevo esquema para bajar costos en factura del gas

El Gobierno Nacional creó un esquema para bajar los costos en las facturas de gas y, al respecto, habló en Mañanas BLU el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, Jorge Alberto Valencia.

De acuerdo con el funcionario, con la resolución 098 de 2020 se establece que el valor del dólar no incida en el de las facturas.

Publicidad

“Esta medida busca trasladar un beneficio que se logró con una de las resoluciones transitorias, que se expidió a principios del mes de abril, en donde los productores y transportadores de gas natural negociaron unas condiciones diferentes con la tasa de cambio”, dijo.

En ese sentido, Valencia explicó que la idea es que esos beneficios se vean reflejados en los usuarios finales, aunque, aclaró,

la comisión no conoce cuánto sería el beneficio.

Vea aquí: Paso a paso para que le devuelvan plata si le cobraron más en recibo de agua, luz y gas

“Ese incremento en la tasa del dólar no se verá reflejado en la tarifa del gas. No tengo el valor exacto, pero sí puede implicar un ahorro importante, No se congeló un valor de la casa de cambio, sino que la regla establece que al usuario se le debe trasladar el menor valor de la tasa de cambio, entre la que pactaron y la que esté vigente en el mercado. Si la tasa de cambio sigue bajando eso repercutirá en los usuarios”, dijo.

Publicidad